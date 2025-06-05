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لبنان

"تعليمات لقصف لبنان".. إعلان من وزير إسرائيليّ

Lebanon 24
05-06-2025 | 14:55
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، إنه أصدر ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعليمات للجيش الإسرائيلي بمهاجمة وتدمير مبانٍ تُستخدم لتصنيع وتخزين طائرات حزب الله المُسيرة في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت.
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وقال كاتس إنّ إسرائيل تحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية منع خرق وقف إطلاق النار، وأضاف: "سنواصل فرض قواعد وقف إطلاق النار في لبنان من دون أيّ تساهل".
 
وكان الجيش الإسرائيلي أصدر تهديدات، مساء الخميس، لسكان الضاحية الجنوبية لبيروت، معلناً أنه سيتم استهداف عدد من المباني هناك.
 
 
وإثر ذلك، بدأت حركة نزوح المواطنين من الأماكن المهددة، ما أدى إلى حصول زحمة سير خانقة داخل الضاحية.
 
 
 
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