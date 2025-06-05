"تعليمات لقصف لبنان".. إعلان من وزير إسرائيليّ

قال ، اليوم الخميس، إنه أصدر ورئيس الوزراء الإسرائيلي ، تعليمات للجيش الإسرائيلي بمهاجمة وتدمير مبانٍ تُستخدم لتصنيع وتخزين طائرات المُسيرة في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت.

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وقال إنّ تحمل مسؤولية منع خرق وقف إطلاق النار، وأضاف: "سنواصل فرض قواعد وقف إطلاق النار في من دون أيّ تساهل".

وكان الجيش الإسرائيلي أصدر تهديدات، مساء الخميس، لسكان الضاحية الجنوبية لبيروت، معلناً أنه سيتم استهداف عدد من المباني هناك.

وإثر ذلك، بدأت حركة نزوح المواطنين من الأماكن المهددة، ما أدى إلى حصول زحمة سير خانقة داخل الضاحية.