بعد تهديد الضاحية.. نائب لبناني: "إنها جريمة حرب"

قال النائب في تصريح "أن طلب العدو إخلاء الضاحية الجنوبية مهدِّدًا بقصفها، وبقصف أبنية سكنية مدنية ليلة ، هو استهتار بالشرعية الدولية وبقراراتها وإسقاط لاتفاق وقف إطلاق النار".

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وفي تصريح له، قال خلف إن "ما يحصل جريمة موصوفة إضافية بحق الشعب اللبناني وبحق الإنسانية، انها جريمة حرب ولا يمكن القبول بها".

وتابع: "نحن كنواب، معنيون باتخاذ موقف فعّال خلال الساعات المقبلة، وندعو الحكومة إلى تحمّل مسؤولياتها الوطنية والتاريخية، عبر تحرّك عاجل في كل الاتجاهات: ديبلوماسيًا وأمنيًا وقانونيًا، والتوجّه فورًا إلى والأمم المتحدة والقوى العظمى، لوضع حدّ لهذا الإجرام المكشوف، ومساءلة العدو عن انتهاكات ".



