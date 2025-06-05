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لبنان

بعد تهديد الضاحية.. نائب لبناني: "إنها جريمة حرب"

Lebanon 24
05-06-2025 | 15:02
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قال النائب ملحم خلف في تصريح "أن طلب العدو الإسرائيلي إخلاء الضاحية الجنوبية مهدِّدًا بقصفها، وبقصف أبنية سكنية مدنية ليلة عيد الأضحى، هو استهتار بالشرعية الدولية وبقراراتها وإسقاط لاتفاق وقف إطلاق النار".
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وفي تصريح له، قال خلف إن "ما يحصل جريمة موصوفة إضافية بحق الشعب اللبناني وبحق الإنسانية، انها جريمة حرب ولا يمكن القبول بها".
 
وتابع: "نحن كنواب، معنيون باتخاذ موقف فعّال خلال الساعات المقبلة، وندعو الحكومة إلى تحمّل مسؤولياتها الوطنية والتاريخية، عبر تحرّك عاجل في كل الاتجاهات: ديبلوماسيًا وأمنيًا وقانونيًا، والتوجّه فورًا إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة والقوى العظمى، لوضع حدّ لهذا الإجرام المكشوف، ومساءلة العدو عن انتهاكات اتفاقيات جنيف".
 
 

 
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