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لبنان

الآن.. الجيش يدخل المباني المهددة في الضاحية!

Lebanon 24
05-06-2025 | 15:04
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أفادت المعلومات بأنَّ قوة من الجيش دخلت قبل قليل إلى مبنيين من المباني التي هدَّد الجيش الإسرائيلي بقصفها في الضاحية الجنوبية لبيروت، مساء اليوم الخميس، وذلك بهدف الكشف عليها.
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وذكرت المعلومات أنَّ الجيش يتواجد داخل تلك المباني، مشيرة إلى أن العدو نفذ غارة تحذيرية فوق أحد المباني التي تواجدت فيها عناصر الجيش.
 
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