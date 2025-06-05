الآن.. الجيش يدخل المباني المهددة في الضاحية!

أفادت المعلومات بأنَّ قوة من الجيش دخلت قبل قليل إلى مبنيين من المباني التي هدَّد الجيش بقصفها في الضاحية الجنوبية لبيروت، مساء اليوم الخميس، وذلك بهدف الكشف عليها.

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وذكرت المعلومات أنَّ الجيش يتواجد داخل تلك المباني، مشيرة إلى أن العدو نفذ غارة تحذيرية فوق أحد المباني التي تواجدت فيها عناصر الجيش.