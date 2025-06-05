Advertisement

لبنان

تزامنًا مع الغارات... كيف تبدو حركة المطار؟

Lebanon 24
05-06-2025 | 14:58
A-
A+
Doc-P-1371091-638847583018354442.jpg
Doc-P-1371091-638847583018354442.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن رئيس مطار بيروت أمين جابر، مساء اليوم، أنّ "حركة المطار لا تزال على طبيعتها، وتم اتخاذ إجراءات باستخدام المدرج الغربي للإقلاع والهبوط".  (النهار)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كيف أثرت صواريخ الحوثي على الحركة في مطار بن غوريون؟
lebanon 24
06/06/2025 05:07:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية العراقية تعلن منع أي تظاهرات "مهما كانت أسبابها" تزامناً مع استضافة القمة العربية
lebanon 24
06/06/2025 05:07:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية العراقية: لن يتم ترخيص أي مظاهرة تزامنا مع القمة العربية
lebanon 24
06/06/2025 05:07:41 Lebanon 24 Lebanon 24
انتشار أمني كثيف في طرابلس تزامنا مع زيارة وزير الداخيلة
lebanon 24
06/06/2025 05:07:41 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:09 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:24 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:51 | 2025-06-05
17:26 | 2025-06-05
17:09 | 2025-06-05
16:58 | 2025-06-05
16:44 | 2025-06-05
16:40 | 2025-06-05
فيديو
lebanon 24
00:44 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24