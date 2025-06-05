في الضاحية.. هذه قصة دخول الجيش إلى المباني المُهددة

كشفت مصادر عسكرية، أنّ "الجيش وفور اعلان اسرائيل الانذار بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت، أبلغ بأنه سيتحرك فورًا للكشف على المباني المحددة بالإنذار في الضاحية الجنوبية في محاولة لوقف الاعتداء. وقد ابلغت واشنطن بذلك لكن الأخيرة أصرت على توجيه الضربة".

Advertisement



وبحسب المصادر، فانه "على الرغم من ذلك، توجهت وحدة عسكرية إلى الضاحية، وعلى الرغم من الضربات التحذيرية ،كشفت على مبنى على الاقل من المباني المهددة حيث لم يكن فيها اي سلاح".











