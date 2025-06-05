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لبنان

بلبلة في البازورية.. إتصال تهديد وقطع طريق

Lebanon 24
05-06-2025 | 15:49
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عمد مواطنون، مساء اليوم الخميس، إلى قطع الطريق العام في بلدة البازورية بعد ورود تهديدات لأصحاب أحد المنازل.
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وذكرت المعلومات أن مواطنين قطعوا الطريق بالسيارات وذلك بعدما تم إخلاء المنزل المهدد.
 
 
 
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