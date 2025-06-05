من الأمم المتحدة.. تعليق على "غارات الضاحية"

أصدرت ، مساء اليوم الخميس، بياناً علقت من خلاله على الإسرائيليَّة التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.

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وقال البيان إنَّ الغارات على الضاحية هذه الليلة، أثارت حالة من الذعر والخوف عشية المُبارك.

ودعت الأمم المتحدة إلى وقف أية أعمال من شأنها أن تُقوّض بشكلٍ أكبر تفاهم وقف الأعمال العدائية وتنفيذ القرار 1701.