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لبنان

من الأمم المتحدة.. تعليق على "غارات الضاحية"

Lebanon 24
05-06-2025 | 15:58
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أصدرت الأمم المتحدة، مساء اليوم الخميس، بياناً علقت من خلاله على الغارات الإسرائيليَّة التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.
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وقال البيان إنَّ الغارات على الضاحية هذه الليلة، أثارت حالة من الذعر والخوف عشية عيد الأضحى المُبارك.
 
ودعت الأمم المتحدة إلى وقف أية أعمال من شأنها أن تُقوّض بشكلٍ أكبر تفاهم وقف الأعمال العدائية وتنفيذ القرار 1701.
 
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