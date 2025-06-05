بيانٌ شديد اللهجة من عون بعد غارات الضاحية: "لبنان لن يرضخ"!

أعرب رئيس الجمهورية عن إدانته الشديدة للعدوان مساء اليوم على محيط العاصمة .

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وأكد عون أنَّ "هذه الاستباحة السافرة لاتفاقٍ دولي، كما لبديهيات القوانين والقرارات الأممية والإنسانية، عشية مناسبة دينية مقدسة، إنما هي الدليل الدامغ على رفض المرتكب لمقتضيات الاستقرار والتسوية والسلام العادل في منطقتنا، رسالة يوجّهها مرتكب هذه الفظاعات الى الاميركية وسياساتها ومبادراتها أولاً عبر صندوق بريد بيروت ودماء أبريائها ومدنييها، وهو ما لن يرضخ له أبداً".