"اهتزازات في الضاحية" بعد الغارات.. ماذا كشف مواطنون؟

علم " " أنَّ الكهرباء انقطعت عن معظم أحياء الضاحية الجنوبية لبيروت وذلك بسبب التي طالت عدداً من المباني هناك.

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كذلك، أفاد مواطنون بأن المباني والأرض اهتزت بشدّة جراء تلك الغارات، ما يرجح استخدام لصواريخ ارتجاجية وخارقة للتحصينات خلال القصف.