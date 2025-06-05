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لبنان

"اهتزازات في الضاحية" بعد الغارات.. ماذا كشف مواطنون؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-06-2025 | 16:25
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علم "لبنان24" أنَّ الكهرباء انقطعت عن معظم أحياء الضاحية الجنوبية لبيروت وذلك بسبب الغارات الإسرائيلية التي طالت عدداً من المباني هناك.
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كذلك، أفاد مواطنون بأن المباني والأرض اهتزت بشدّة جراء تلك الغارات، ما يرجح استخدام إسرائيل لصواريخ ارتجاجية وخارقة للتحصينات خلال القصف.
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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