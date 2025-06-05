بالفيديو.. غارات عنيفة جدًا تطال عين قانا

استهدفت غارات إسرائيلية عنيفة بلدة في .



وكانت البلدة قد شهدت قبل وقت قصير حركة نزوح كثيفة، إثر تهديد المتحدث باسم الجيش بقصف عدد من المباني، مطالبًا السكان بإخلائها فورًا.