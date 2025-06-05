بالفيديو.. غارات عنيفة جدًا تطال عين قانا

استهدفت غارات إسرائيلية عنيفة بلدة عين قانا في قضاء النبطية.
بالفيديو.. غارات إسرائيليَّة عنيفة تستهدف بلدة عين قانا في جنوب لبنان#lebanon24#لبنان pic.twitter.com/69jpVnkp5m
— lebanon 24 (@Lebanon24) June 5, 2025
بالفيديو.. غارات إسرائيليَّة عنيفة تستهدف بلدة عين قانا في جنوب لبنان#lebanon24#لبنان pic.twitter.com/69jpVnkp5m
وكانت البلدة قد شهدت قبل وقت قصير حركة نزوح كثيفة، إثر تهديد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بقصف عدد من المباني، مطالبًا السكان بإخلائها فورًا.
حركة نزوح في عين قانا - النبطية بعد التهديدات الاسرائيلية#lebanon24 https://t.co/mo6ASjCfQw pic.twitter.com/GlCwFy6iEV
— Lebanon 24 (@Lebanon24) June 5, 2025
حركة نزوح في عين قانا - النبطية بعد التهديدات الاسرائيلية#lebanon24 https://t.co/mo6ASjCfQw pic.twitter.com/GlCwFy6iEV