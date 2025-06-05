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لبنان

بعد القصف.. مراكز إيواء تفتح أبوابها لسكان الضاحية

Lebanon 24
05-06-2025 | 16:44
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مع استمرار القصف الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت عشية عيد الاضحى، أعلن عدد من الجمعيات والمراكز الاجتماعية فتح أبوابها لاستقبال العائلات الراغبة في الانتقال مؤقتاً إلى أماكن أكثر أماناً، في خطوة إنسانية تهدف إلى التخفيف من تداعيات التصعيد الأخير.
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وفي هذا الإطار، أعلنت جمعية "فرح العطاء" عن فتح أبواب مراكزها في فلورا-الكرنتينا، لاستقبال الأهالي الذين تركوا منازلهم جراء التصعيد الأخير.
 
 
وأكدت الجمعية التزامها بدعم الأهالي وتأمين مأوى آمن وموقت لكل من يحتاج.
 
 
 
 
 
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