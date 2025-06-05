بيان للتيار الوطني الحر.. ماذا جاء فيه؟

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صدر عن البيان الاتي :ان العدوان على والضاحية الجنوبية لبيروت عشية عيد الاضحى المبارك هو قمة الهمجية ضد المدنيين واستهداف لأمنهم ، ولاستقرار ، واقتصاده خصوصاً مع اقتراب فصل الصيف مما ينذر بنوايا تصعيدية خطيرة.ان الاعتداءات تشكل انتهاكاً للقرار 1701، وعلى رعاة التفاهم تحمل مسؤولياتهم لردع عن الاستمرار في اعتداءاتها، وإجبارها على الانسحاب الكامل من الأراضي .