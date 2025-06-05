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لبنان

بيان للتيار الوطني الحر.. ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
05-06-2025 | 17:09
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صدر عن التيار الوطني الحر البيان الاتي :
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ان العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت عشية عيد الاضحى المبارك هو قمة الهمجية ضد المدنيين واستهداف لأمنهم ، ولاستقرار لبنان ، واقتصاده خصوصاً مع اقتراب فصل الصيف مما ينذر بنوايا تصعيدية خطيرة.
ان الاعتداءات الإسرائيلية تشكل انتهاكاً للقرار 1701، وعلى رعاة التفاهم تحمل مسؤولياتهم لردع إسرائيل عن الاستمرار في اعتداءاتها، وإجبارها على الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية.

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