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لبنان

إفراج لم يؤدّ إلى رفع النفايات

Lebanon 24
05-06-2025 | 17:26
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لم يؤدِّ الإفراج عن الأموال لشركات النظافة إلى رفع النفايات المتراكمة في الشوارع منذ يومين، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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