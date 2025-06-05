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لبنان

جنبلاط عرض مع هيل آخر تطورات لبنان والمنطقة

Lebanon 24
05-06-2025 | 15:33
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استقبل الرئيس السابق لـ"الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، في كليمنصو، السفير الأميركي السابق ديفيد هيل، في حضور عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور، وكان بحثٌ في آخر التطورات في لبنان والمنطقة.
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