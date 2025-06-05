مقدمات النشرات المسائية

مقدمة نشرة أخبار الـ "أن بي أن"



اليوم هو يوم عرفة. فيه يلهج حجاج بيت الله الحرام بالدعاء والتضرع إلى الله بعيون تفيض دموعا.



في هذا اليوم الأغر تتحد أصوات الحجاج في تلبيتهم نداء الحق.. لبيك اللهم لبيك تحت شمس حارقة حيث يقضون نهارهم قبل أن يتوجهوا إلى مزدلفة استعدادا ليوم عيد الأضحى المبارك غدا.

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وفي تذهب عطلة العيد بالملفات الداخلية في إجازة لأيام معدودة.



وحده العدوان لا يخضع لعطل ولا يقيم وزنا لروحية عيد إذ استهدف الطيران المسير المعادي اليوم سيارة في قلاويه لكن العناية الإلهية أنقذت سائقها فسقط جريحا.



وقبل هذه الغارة ارتكب جيش الإحتلال خرقا بريا بتوغل قوة تابعة له في شرقي بلدة ميس الجبل.



في غضون ذلك استمرت تفاعلات إزاحة الإدارة الأميركية الموفدة مورغان أورتيغاس عن ملف لبنان.



ونقلت صحيفة الجمهورية عن الرئيس نبيه بري أن مجرد الإستياء الإسرائيلي من إبعادها يعد أمرا جيدا يسر القلب.



وفي غمرة الإستعدادات لفتح دورة استثنائية لمجلس النواب أكد الرئيس بري جهوزية المجلس لممارسة دوره في إنجاز التشريعات اللازمة والبت بالمشاريع التي ينتظر أن تنجزها الحكومة.



ليعقد بعدها رئيسا الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام إجتماعا وقع عقبه الرئيس عون على مرسوم دعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي منذ تاريخ 5 حزيران 2025 حتى 20 تشرين الأول 2025.



وفي شأن يتقاطع مع هذه المقاربة أنهت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها لبيروت التي استمرت اياما باجتماع ختامي عقد اليوم في السراي الحكومي.



خلال الإجتماع تم وضع خلاصة محادثات البعثة ووضع خطة عمل تحضيرا لزيارتها المقبلة في الخريف.



وقد أكد وزير المالية ياسين جابر أن هناك تقدما وأن الأولوية هي لمعالجة موضوع المصارف والودائع مشددا على الإصلاح وخصوصا في قطاعي الكهرباء والإتصالات.



في ملف اعادة الاعمار اعادت قيادتا حركة أمل وحزب الله بعد اجتماع اليوم تذكير الحكومة بضرورة الاهتمام بهذا الملف ووضعه على سككك التنفيذ والإسراع في انشاء صندوق اعادة الإعمار والتواصل مع الدول والأشقاء الذين بادروا إلى المساعدة الفورية.



كما دعت القيادتان الوزارات المعنية ولاسيما الطاقة والمياه والأشغال والزارعة إلى التوجه نحو القرى التي طالها اجرام العدوان الاسرائيلي والبدء برفع الركام وتعبيد الطرق وإعادة المياه والتيار الكهربائي إلى جميع القرى والبلدات ولاسيما قرى المواجهة الأمامية لتمكين العائلات من العودة اليها في اسرع وقت ممكن.



في قطاع غزة لم يتغير المشهد العدواني الإسرائيلي ووقف إطلاق النار الذي كان يؤمل تحقيقه أجهضت مشروعه مستخدمة سلاح (الفيتو) الفتاك في مجلس الأمن الدولي.



الخطوة الأميركية اثارت غضب بقية أعضاء المجلس وسط استغراب للقيام بها رغم ما يتردد عن خلافات متعددة بين واشنطن وتل ابيب منذ بدء المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران.



مقدمة الـ "أم تي في"



يبدو ان المراوحة ستكون عنوان هذه المرحلة المفصلية.

فالدولة تتخبط بين عجز امني وعقم اداري.

ملف السلاح الفلسطيني خارج المخيمات عالق مع تعثر مبادرة كانت تسعى إلى معالجته ولا بوادر تنفيذية على الارض حتى الآن.



حصر سلاح بيد الدولة مجمد ايضا اذ لا خطوات عملية في ظل غياب انطلاقة جدية للحوار ووضع كتلة الوفاء للمقاومة من السراي الحكومي أطرا محددة للتعاطي مع سلاح الحزب.



ملف اعادة الاعمار يراوح ايضا مع غياب التمويل والشروط الدولية

في وقت برزت اليوم حادثة منطقة المريجة في الضاحية مع دخول وحدات من الجيش اللبناني إليها، استجابة لطلب اللجنة المعنية بمتابعة تنفيذ قرار وقف إطلاق النار.



وتأتي هذه الخطوة على خلفية مزاعم إسرائيلية حول وجود مخازن أو تجهيزات تابعة لحزب الله.



وفي موازاة هذه التطورات، كادت أزمة النفايات تنفجر مجددا في وجبل لبنان.

مع عودة الاكوام العشوائية إلى الشوارع لتطيح معها مبادرة “الصيف الواعد”.



إلا ان توقيع وزير المال على معاملات صرف مستحقات شركات جمع النفايات انقذ الموقف مرحليا بانتظار حلحلة على خط بلدية الشويفات التي لوحت باقفال مطمر الكوستابرافا اذا لم تف الدولة بالتزاماتها. ايضا وايضا, التعيينات المالية مؤجلة الى ما بعد العاشر من حزيران, موعد انتهاء ولاية النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان.



ومع بلوغ مصرف لبنان عتبة هذا الموعد، يصبح بلا مجلس مركزي عمليا.

في السياق، أطل رئيس الحكومة نواف سلام ليعدد ابرز الانجازات الحكومية خلال اول مئة يوم من عمر الحكومة,

مؤكدا أن الدولة مستمرة في عملها لبسط سلطتها على كامل أراضيها وحصر السلاح. مشيرا إلى أن الجيش فكك أكثر من 500 موقع عسكري جنوب الليطاني. ولكن لا يمكن تحقيق الاستقرار إذا واصلت انتهاكاتها ولم نستعد أسرانا.



سلام لفت إلى أن التحضير للإنتخابات النيابية قد بدأ وأن لبنان أمام مرحلة مفصلية من تاريخه ولا يمكن للبنان أن يكون خارج السياق العام ولا يمكن أن ينهض من دون رؤية إقتصادية تقوم على إصلاح النظام المالي والمصرفي.



لكن البداية من التعيينات المالية والتشكيلات القضائية والديبلوماسية.



مقدمة "المنار"



اتم حجاج بيت الله الحرام ركن الحج الاعظم في عرفة ونفروا الى مزدلفة ليرجموا الشيطان غدا ويقدموا الاضاحي في اول ايام العيد ، فيما الكثيرون من ابناء الامة يمجدون الشيطان الاكبر ويضحون باهل غزة المتروكين فريسة للنار الصهيونية الاميركية التي تحرقهم ومعهم كل ايام العيد، كما احرق الفيتو كل امل بقرار لوقف فوري للعدوان على غزة اجمع عليه اعضاء مجلس الامن بالامس.



هو يوم من ايام الأمة الحزينة العاجزة عن فعل اي شيء لشعب يباد باموالها التي هي مصدر السلاح الاميركي الذي يقتل به الاسرائيليون الشعب الفلسطيني. وعلى الحكومات الاسلامية النهوض لمواجهة هذه الكارثة الانسانية كما أكد الامام السيد علي الخامنئي في رسالة الحج.



ومن الرئيس البرازيلي لولا داسيلفا رسالة من باريس بان الاعتراف بالدولة الفلسطينية والوقوف الى جانب شعبها واجب اخلاقي وانساني ومطلب عالمي، فهل يسمعها بعض حكام منطقتنا ممن لا يريدون حروبا ولا عداء مع تل ابيب ويقدمون لها كل الطاعة والود، دون ان يسلموا من نيران طائراتها كما جرى في درعا وريف دمشق السوريتين بالامس؟



واليوم اكملت النار الصهيونية احراق صورة السيادة من غارة على بلدة قلويه وجرح احد المواطنين الى توغل القوات الصهيونية في غير منطقة من الاراضي اللبنانية كما في ميس الجبل.

تطورات الجنوب كانت مدار بحث بين رئيسي الجمهورية والحكومة خلال لقائهما في بعبدا والذي ناقش ملف التعيينات، وعمل الادارات، وخلص الى فتح دورة استثنائية لمجلس النواب.



ولبحث الاستحقاقات في الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد لقاء بين قيادتي حزب الله وحركة أمل وتاكيد على اعلى درجات التنسيق، ودعوة من كتلة الوفاء للمقاومة الى خطاب التفاهم حول مصلحة البلاد، مع ابداء كل انفتاح وتعاون مع رؤساء السلطات الدستورية وكل القوى السياسية الجادة في تحقيق الاستقرار وحفظ السيادة ورفض الوصاية.



ولحفظ المواطنين من القرارات المجحفة، كان رفض الكتلة للزيادة التي اقرتها الحكومة مؤخرا على المحروقات لا سيما مادة المازوت التي ترتب اعباء ثقيلة لا طاقة للمواطنين ولا لقطاعات الانتاج على تحملها. اليوم هو يوم عرفة. فيه يلهج حجاج بيت الله الحرام بالدعاء والتضرع إلى الله بعيون تفيض دموعا.في هذا اليوم الأغر تتحد أصوات الحجاج في تلبيتهم نداء الحق.. لبيك اللهم لبيك تحت شمس حارقة حيث يقضون نهارهم قبل أن يتوجهوا إلى مزدلفة استعدادا ليوم عيد الأضحى المبارك غدا.وفي تذهب عطلة العيد بالملفات الداخلية في إجازة لأيام معدودة.وحده العدوان لا يخضع لعطل ولا يقيم وزنا لروحية عيد إذ استهدف الطيران المسير المعادي اليوم سيارة في قلاويه لكن العناية الإلهية أنقذت سائقها فسقط جريحا.وقبل هذه الغارة ارتكب جيش الإحتلال خرقا بريا بتوغل قوة تابعة له في شرقي بلدة ميس الجبل.في غضون ذلك استمرت تفاعلات إزاحة الإدارة الأميركية الموفدة مورغان أورتيغاس عن ملف لبنان.ونقلت صحيفة الجمهورية عن الرئيس نبيه بري أن مجرد الإستياء الإسرائيلي من إبعادها يعد أمرا جيدا يسر القلب.وفي غمرة الإستعدادات لفتح دورة استثنائية لمجلس النواب أكد الرئيس بري جهوزية المجلس لممارسة دوره في إنجاز التشريعات اللازمة والبت بالمشاريع التي ينتظر أن تنجزها الحكومة.ليعقد بعدها رئيسا الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام إجتماعا وقع عقبه الرئيس عون على مرسوم دعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي منذ تاريخ 5 حزيران 2025 حتى 20 تشرين الأول 2025.وفي شأن يتقاطع مع هذه المقاربة أنهت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها لبيروت التي استمرت اياما باجتماع ختامي عقد اليوم في السراي الحكومي.خلال الإجتماع تم وضع خلاصة محادثات البعثة ووضع خطة عمل تحضيرا لزيارتها المقبلة في الخريف.وقد أكد وزير المالية ياسين جابر أن هناك تقدما وأن الأولوية هي لمعالجة موضوع المصارف والودائع مشددا على الإصلاح وخصوصا في قطاعي الكهرباء والإتصالات.في ملف اعادة الاعمار اعادت قيادتا حركة أمل وحزب الله بعد اجتماع اليوم تذكير الحكومة بضرورة الاهتمام بهذا الملف ووضعه على سككك التنفيذ والإسراع في انشاء صندوق اعادة الإعمار والتواصل مع الدول والأشقاء الذين بادروا إلى المساعدة الفورية.كما دعت القيادتان الوزارات المعنية ولاسيما الطاقة والمياه والأشغال والزارعة إلى التوجه نحو القرى التي طالها اجرام العدوان الاسرائيلي والبدء برفع الركام وتعبيد الطرق وإعادة المياه والتيار الكهربائي إلى جميع القرى والبلدات ولاسيما قرى المواجهة الأمامية لتمكين العائلات من العودة اليها في اسرع وقت ممكن.في قطاع غزة لم يتغير المشهد العدواني الإسرائيلي ووقف إطلاق النار الذي كان يؤمل تحقيقه أجهضت مشروعه مستخدمة سلاح (الفيتو) الفتاك في مجلس الأمن الدولي.الخطوة الأميركية اثارت غضب بقية أعضاء المجلس وسط استغراب للقيام بها رغم ما يتردد عن خلافات متعددة بين واشنطن وتل ابيب منذ بدء المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران.يبدو ان المراوحة ستكون عنوان هذه المرحلة المفصلية.فالدولة تتخبط بين عجز امني وعقم اداري.ملف السلاح الفلسطيني خارج المخيمات عالق مع تعثر مبادرة كانت تسعى إلى معالجته ولا بوادر تنفيذية على الارض حتى الآن.حصر سلاح بيد الدولة مجمد ايضا اذ لا خطوات عملية في ظل غياب انطلاقة جدية للحوار ووضع كتلة الوفاء للمقاومة من السراي الحكومي أطرا محددة للتعاطي مع سلاح الحزب.ملف اعادة الاعمار يراوح ايضا مع غياب التمويل والشروط الدوليةفي وقت برزت اليوم حادثة منطقة المريجة في الضاحية مع دخول وحدات من الجيش اللبناني إليها، استجابة لطلب اللجنة المعنية بمتابعة تنفيذ قرار وقف إطلاق النار.وتأتي هذه الخطوة على خلفية مزاعم إسرائيلية حول وجود مخازن أو تجهيزات تابعة لحزب الله.وفي موازاة هذه التطورات، كادت أزمة النفايات تنفجر مجددا في وجبل لبنان.مع عودة الاكوام العشوائية إلى الشوارع لتطيح معها مبادرة “الصيف الواعد”.إلا ان توقيع وزير المال على معاملات صرف مستحقات شركات جمع النفايات انقذ الموقف مرحليا بانتظار حلحلة على خط بلدية الشويفات التي لوحت باقفال مطمر الكوستابرافا اذا لم تف الدولة بالتزاماتها. ايضا وايضا, التعيينات المالية مؤجلة الى ما بعد العاشر من حزيران, موعد انتهاء ولاية النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان.ومع بلوغ مصرف لبنان عتبة هذا الموعد، يصبح بلا مجلس مركزي عمليا.في السياق، أطل رئيس الحكومة نواف سلام ليعدد ابرز الانجازات الحكومية خلال اول مئة يوم من عمر الحكومة,مؤكدا أن الدولة مستمرة في عملها لبسط سلطتها على كامل أراضيها وحصر السلاح. مشيرا إلى أن الجيش فكك أكثر من 500 موقع عسكري جنوب الليطاني. ولكن لا يمكن تحقيق الاستقرار إذا واصلت انتهاكاتها ولم نستعد أسرانا.سلام لفت إلى أن التحضير للإنتخابات النيابية قد بدأ وأن لبنان أمام مرحلة مفصلية من تاريخه ولا يمكن للبنان أن يكون خارج السياق العام ولا يمكن أن ينهض من دون رؤية إقتصادية تقوم على إصلاح النظام المالي والمصرفي.لكن البداية من التعيينات المالية والتشكيلات القضائية والديبلوماسية.اتم حجاج بيت الله الحرام ركن الحج الاعظم في عرفة ونفروا الى مزدلفة ليرجموا الشيطان غدا ويقدموا الاضاحي في اول ايام العيد ، فيما الكثيرون من ابناء الامة يمجدون الشيطان الاكبر ويضحون باهل غزة المتروكين فريسة للنار الصهيونية الاميركية التي تحرقهم ومعهم كل ايام العيد، كما احرق الفيتو كل امل بقرار لوقف فوري للعدوان على غزة اجمع عليه اعضاء مجلس الامن بالامس.هو يوم من ايام الأمة الحزينة العاجزة عن فعل اي شيء لشعب يباد باموالها التي هي مصدر السلاح الاميركي الذي يقتل به الاسرائيليون الشعب الفلسطيني. وعلى الحكومات الاسلامية النهوض لمواجهة هذه الكارثة الانسانية كما أكد الامام السيد علي الخامنئي في رسالة الحج.ومن الرئيس البرازيلي لولا داسيلفا رسالة من باريس بان الاعتراف بالدولة الفلسطينية والوقوف الى جانب شعبها واجب اخلاقي وانساني ومطلب عالمي، فهل يسمعها بعض حكام منطقتنا ممن لا يريدون حروبا ولا عداء مع تل ابيب ويقدمون لها كل الطاعة والود، دون ان يسلموا من نيران طائراتها كما جرى في درعا وريف دمشق السوريتين بالامس؟واليوم اكملت النار الصهيونية احراق صورة السيادة من غارة على بلدة قلويه وجرح احد المواطنين الى توغل القوات الصهيونية في غير منطقة من الاراضي اللبنانية كما في ميس الجبل.تطورات الجنوب كانت مدار بحث بين رئيسي الجمهورية والحكومة خلال لقائهما في بعبدا والذي ناقش ملف التعيينات، وعمل الادارات، وخلص الى فتح دورة استثنائية لمجلس النواب.ولبحث الاستحقاقات في الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد لقاء بين قيادتي حزب الله وحركة أمل وتاكيد على اعلى درجات التنسيق، ودعوة من كتلة الوفاء للمقاومة الى خطاب التفاهم حول مصلحة البلاد، مع ابداء كل انفتاح وتعاون مع رؤساء السلطات الدستورية وكل القوى السياسية الجادة في تحقيق الاستقرار وحفظ السيادة ورفض الوصاية.ولحفظ المواطنين من القرارات المجحفة، كان رفض الكتلة للزيادة التي اقرتها الحكومة مؤخرا على المحروقات لا سيما مادة المازوت التي ترتب اعباء ثقيلة لا طاقة للمواطنين ولا لقطاعات الانتاج على تحملها.

مقدمة الـ "أو تي في"



لم يكد اللبنانيون يستوعبون صدمة رفع اسعار المحروقات بموافقة وزراء القوات اللبنانية الذين قرر تكتلهم النيابي الطعن بالقرار الذي شاركوا في صنعه، حتى تفاجأوا بعودة الحديث عن تغيير قانون الانتخابات النيابية، بلغة الجزم والحسم.



وبغض النظر عن الاهداف السياسية من وراء الهجوم المفاجئ على القانون الذي صحح التمثيل الوطني والمسيحي الى حد كبير عام 2017، والذي يعتبر من ابرز انجازات الولاية الرئاسية للعماد ، فإن الطرح المستجد اثار ردود فعل على اكثر من مستوى.



ففيما ذكرت اوساط بأن تكتل لبنان القوي كرر قبل مدة تقديم اقتراح اللقاء الارثوذكسي كرسالة الى المعنيين بأن القانون الوحيد المقبول بديلا عن قانون الانتخاب الحالي هو الذي يحقق المناصفة الكاملة، اي الذي يتيح لكل من المسيحيين والمسلمين بانتخاب اربعة وستين نائبا من اربعة وستين.



شنت القوات هجوما عنيفا جدا على الرئيس نبيه بري، شريكها في الحكومة الواحدة، خلص الى الآتي: إذا أصر البعض على التلاعب بقانون الانتخاب الحالي، لأنه يؤمن بنسبة كبيرة صحة التمثيل، فلنذهب في هذه الحالة إلى مناقشة تغييرات أخرى في التركيبة اللبنانية تسمح للمكونات اللبنانية جميعها بالإحساس بالأمان والاستقرار والحرية وحسن التمثيل…



وأما على الضفة الاخرى من المشهد السياسي المحلي، فاستقبالات مثيرة للجدل من جهة، واستعراض لما سمي بانجازات مئة يوم من عمر الحكومة من جهة اخرى.



مقدمة الـ "أل بي سي"



دخل البلد عطلة عيد الاضحى المبارك، والعودة الى العمل صباح الثلثاء، اي بعد اربعة ايام ربما تكون كافية للسياسيين لمراجعة ما لم يتم إنجازه، وهو كثير وعلى كل المستويات ولاسيما الادارية والاقتصادية والمعيشية، في ظل مراوحة ليست غريبة عن النمط السياسي اللبناني.. فما يحتاج الى نهار، يستلزم من البيروقراطية اللبنانية اسبوعا واكثر، وهكذا دواليك.



وللمفارقة، مر مئة يوم على الحكومة، فماذا تحقق مقارنة بالوعود؟ الجواب: القليل القليل، فيما المطلوب الكثير الكثير. فإذا أخذنا اقتراب بدء موسم السياحة، فإن الجهود لا بأس بها وإن كان ينقصها بعض الأمور الحيوية، وهي عمل مشترك بين السلطة واللبنانيين. فالسائح لحظة خروجه من المطار لا تعود علاقته بالأجهزة المعنية عند الهبوط، بل يصبح المواطنون هم المعنيين، من التاكسي إلى الفندق إلى المطعم إلى المسبح، فلا تسلخوه بالأسعار وكأنه آخر زبون تلتقون به وتتكمشون به.



ومن ثم هناك موضوع أساسي وهو ازدحام السير، وهذه المعضلة إذا لم يكن في الإمكان حلها فبالامكان التخفيف منها. ومن المعالجات المقترحة تنظيم سير الشاحنات وتحديد أوقات لذلك.

فالسياحة جهد متكامل.



في السياسة، العجلة في فتح دورة استثنائية لمجلس النواب بدءا من اليوم، لا تأتي من فراغ. هناك معركة على الأبواب على قانون الأنتخابات النيابية.. فللمرة الثالثة في أقل من شهر يعبر رئيس مجلس النواب عن عدم رضاه على القانون الحالي، وكأن هناك إصرارا منه على تغييره.. في هذه المعركة الرئيس بري ليس وحده، فهناك من يؤيده في مطلب تغيير القانون.. من هنا يتوقع أن يشهد مجلس النواب نقاشات حادة وانقسامات عمودية تتناول القانون، بين من يريد تحسين الحالي، وبين من يريد نسفه لمصلحة قانون جديد.



في الاقتصاد المرتبط بالسياسة، سباق بين ما هو مطلوب، وبين ما هو محقق، ويبدو أن الدول المؤثرة والهيئات الدولية المالية متشددة كثيرا بعدما عاينت الفلتان الذي كان سائدا في المرافئ والمرافق.



مقدمة "الجديد"



في يوم عرفة كانت قلوب المؤمنين تطوف من مكة الى غزة ولا يسعها في أيام الأضحى والتشريق إلا رمي الجمرات ورفع الدعوات من حناجر حجاج بيت الله الحرام الذين بدأوا ينفرون من عرفات الى مزدلفة.



وبتنظيم رفيع وتقنيات عالية، استخدمت راعية الحجاج المملكة العربية السعودية الكاميرات الذكية والمسيرات وسخرت الذكاء الاصطناعي لتنظيم تدفق الحجاج وفيما كانت مكة أدرى بشعابها الوافدين الى موسم الحج، فإن اكثر من مليوني شخص التزموا بالقوانين المرعية ولم يفد عن اية حوادث خارجة عن التنظيم.



واذا كانت القلوب هناك قد ضجت بدعائها لرفع الظلم عن شعب فلسطين، فإن هذا الشعب تلقى جمرات اميركية من مجلس الامن عطلت مشروعا لوقف اطلاق النار أربع عشرة دولة أيدت المشروع وهي تمثل مجموع رأي العالم.



لكن صوت الفيتو الاميركي تفوق على كل العالم وهزم وقف النار وصوت مع استمرار المجاعة في غزة وقتل المدنيين والإبادة ضد الناس والمستشفيات والصحافيين وبينهم اربعة استشهدوا اليوم في القصف على المستشفى المعمداني، اذ قصفت اسرائيل محيط الصحافة عمدا وبشكل مباشر اثناء وجود الاعلاميين امام المستشتفى لتغطية العدوان عليه.



وفي يوم الوقوف على مئة نهار من عمر الحكومة اللبنانية ادى الرئيس نواف سلام مناسك العمرة السياسية والاستمرار بتقديم الاضاحي لتطوير مسيرة الاصلاح وقال إن الدولة مستمرة بعملها كما ورد في الطائف لبسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحصر السلاح بيدها، لكنه اضاف أنه لا يمكن ان نحقق الأمن والاستقرار طالما استمرت الانتهاكات الاسرائيلية اليومية.



واستعرض سلام تعزيز سيطرة المطار لمنع التهريب وتعزيز السلامة، وقال إن لبنان أمام مرحلة مفصلية من تاريخه، وفي المنطقة من حولنا تحولات لا يمكن ان يكون خارجها وفي الفجوة المالية قال سلام: إني مع شطب فكرة شطب الودائع وبشكل نهائي اما صندوق النقد فهو اداة يجب ان نستخدمها بعقلانية لخدمة مصلحة الناس.



وأعلن أن المخطط التوجيهي لمطار رينيه معوض بالقليعات سيكون جاهزا خلال اسبوعين وقال إن أولويتنا هي استعادة مصداقية إدارات الدولة والثقة بالقضاء لكن كلام سلام هنا سيحتاج الى عزل عن الواقع السياسي وثبيت الاستقلالية القضائية بعيدا عن الزبائنية الحزبية الضاربة في عمق القضاء وهياكله.



فالقرار الذي اتخذته المدعية العامة المالية بالانابة دورا الخازن في توقيف شقيق النائب خليل بكل تحرر من الضغوط السياسية كان سيلاقي حتفه لو كان القضاء المالي على صورة القبضة السياسة.



والرئيس نبيه بري يعطل اليوم التشكيلات القضائية لتمسكه باسم وحيد هو القاضي زاهر حمادة الذي يحتجز من دون محاكمة المعتقل السياسي هنيبعل القذافي رغم مرور الزمن فماذا لو تسلم حمادة منصب المدعي العام المالي. هل كان محمد حسن خليل سيتم توقيفه؟ هل كان حمادة سيطبق القانون العدلي ام قوانين تشرعها عين التينة؟



سؤال برسم سلام والعهد والذي كان عهده في خطاب القسم ارساء استقلالية القضاء وإبعاده عن المعاقل السياسية.