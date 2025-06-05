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لبنان

شرطة بلدية طرابلس كثّفت انتشارها ليلة عيد الأضحى

Lebanon 24
05-06-2025 | 18:51
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كثّفت شرطة بلدية طرابلس انتشارها ليلة عيد الأضحى عبر دوريات راجلة وآلية، شملت الأسواق والشوارع الرئيسية في المدينة، وأقامت حواجز ثابتة ومتنقلة لمواكبة حركة المواطنين وتأمين الأجواء الاحتفالية وضمان سلامة الأهالي والزوار خلال فترة التسوق والتنقل.
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وأكّدت قيادة الشرطة مواصلة الجهود الميدانية على مدار الساعة، داعية المواطنين إلى التعاون والالتزام بالتعليمات حفاظاً على الأمن والنظام العام.

وبمناسبة العيد، تقدّمت شرطة البلدية من أهالي طرابلس والأمة الإسلامية بأحر التهاني والتمنيات، سائلة الله أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات
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