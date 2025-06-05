شرطة بلدية طرابلس كثّفت انتشارها ليلة عيد الأضحى

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كثّفت شرطة بلدية انتشارها ليلة عبر دوريات راجلة وآلية، شملت الأسواق والشوارع الرئيسية في المدينة، وأقامت حواجز ثابتة ومتنقلة لمواكبة وتأمين الأجواء الاحتفالية وضمان سلامة الأهالي والزوار خلال فترة التسوق والتنقل.وأكّدت مواصلة الجهود الميدانية على مدار الساعة، داعية المواطنين إلى التعاون والالتزام بالتعليمات حفاظاً على الأمن والنظام العام.وبمناسبة العيد، تقدّمت شرطة البلدية من أهالي طرابلس والأمة الإسلامية بأحر التهاني والتمنيات، سائلة الله أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات