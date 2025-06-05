الاستقطاب الشعبي عنوان الاعتراض على رفع أسعار المحروقات

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كتب معروف الداعوق في" اللواء": بمعزل عن صوابية قرار الحكومة زيادة الرسوم على المحروقات، او عدمه وما يرتبه من تكلفة اضافية على المواطن في هذه الظروف، يظهر بوضوح التناقض الفاضح في اداء الكتل النيابية، الممثلة بالحكومة، لجهة موافقة وزرائها على القرار المذكور داخل الحكومة، ومن ثم انتقاده خارجها في ما بعد والتصويب على اداء الحكومة بهذا الخصوص.هذا التعارض بالاداء لهذه الكتل والاحزاب، بالتعاطي مع موضوع زيادة اسعار المحروقات، انما يعبّر بوضوح عن ازدواجية سياسية فاقعة، فهي توافق داخل على قرار كهذا، لاظهار تعاونها وتأمين مصالحها من جهة، وتظهر معارضة ورفضاً له بالخارج، لتصوير نفسها امام الرأي العام، انها تدافع عن مصالح الناس وتقف الى جانبهم.هذا الاداء السياسي المتناقض، يكشف هشاشة الاداء السياسي، وما بلغه من هبوط بالمستوى، ومدى الاستخفاف بعقول المواطنين، والاستهتار بمصالحهم، ولو ان هذه الانتقادات والتهجُّم السياسي على قرار رفع اسعار المحروقات كان صحيحاً وصادقاً، لكان الوزراء الذين يمثلون هذه الكتل المعترضة، إما خرجوا وقاطعوا الجلسة، أو قدموا استقالاتهم احتجاجاً، ولكن كل ذلك لم يحصل.