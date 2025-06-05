اتصال إسرائيلي ورد إلى إعلامي.. هذا ما طُلب منه

أفادت مندوبة " " عن ورود اتصال إلى الزميل الاعلامي في في من العدو الاسرائيلي الاول على هاتفه الخلوي والثاني على الهاتف الارضي لتحذيره والطلب منه الاخلاء.

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وقد عمل شريف على الاتصال بمخابرات الجيش والمعنيين لابلاغهم وتزويدهم بالارقام التي وردت منها الاتصالات.