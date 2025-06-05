Advertisement

لبنان

اتصال إسرائيلي ورد إلى إعلامي.. هذا ما طُلب منه

Lebanon 24
05-06-2025 | 22:59
A-
A+
Doc-P-1371195-638847865322465777.png
Doc-P-1371195-638847865322465777.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان24" عن ورود اتصال إلى الزميل الاعلامي حكمت شريف في عين بورضاي في بعلبك من العدو الاسرائيلي الاول على هاتفه الخلوي والثاني على الهاتف الارضي لتحذيره والطلب منه الاخلاء.
Advertisement
وقد عمل شريف على الاتصال بمخابرات الجيش والمعنيين لابلاغهم وتزويدهم بالارقام التي وردت منها الاتصالات.
مواضيع ذات صلة
اتصال بين البابا وبوتين.. هذا ما دار بينهما
lebanon 24
06/06/2025 09:03:18 Lebanon 24 Lebanon 24
في اتصال... هذا ما قاله عيدان ألكسندر لنتنياهو!
lebanon 24
06/06/2025 09:03:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: الوزير روبيو أجرى اتصالاً مع نظيره الروسي بناءً على طلب من الجانب الروسي
lebanon 24
06/06/2025 09:03:18 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: الموافقة على طلب وزارة الاتصالات إصدار طوابع بريدية تذكارية لفخامة رئيس الجمهورية
lebanon 24
06/06/2025 09:03:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:09 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:24 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2025-06-06
01:46 | 2025-06-06
01:45 | 2025-06-06
01:31 | 2025-06-06
01:30 | 2025-06-06
01:15 | 2025-06-06
فيديو
lebanon 24
00:44 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24