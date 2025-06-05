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لبنان

بالفيديو.. شاهدوا لحظة العدوان على الضاحية الجنوبية لبيروت

Lebanon 24
05-06-2025 | 23:24
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نشر المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي مشاهد للحظة العدوان على الضاحية الجنوبية لبيروت، مساء يوم أمس، الخميس.

وزعم أدرعي، أن الجيش هاجم بنى تحتية لانتاج وتخزين مسيّرات وورشة لانتاج مسيّرات درون في الضاحية الجنوبية وجنوب لبنان.

وقال:" شن الجيش بشكل موجه بالدقة من خلال طائرات حربية غارات استهدفت مواقع انتاج ومستودعات لتخزين مسيرات تابعة للوحدة الجوية في حزب الله (الوحدة 127) في الضاحية الجنوبية وفي جنوب لبنان

وزعم:" لقد نفذت الوحدة الجوية طيلة الحرب اكثر من 1000 عملية اطلاق مسيّرات مفخخة واستطلاع نحو الأراضي الاسرائيلية". 

تابع:" رغم التفاهمات بين إسرائيل ولبنان واصلت الوحدة الجوية لحزب الله تطوير قدراتها حيث تعمل الوحدة على انتاج المسيّرات بتوجيه وتمويل من جهات ايرانية وذلك في اطار الجهود الإيرانية الهادفة لضرب إسرائيل".
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