بالفيديو.. شاهدوا لحظة العدوان على الضاحية الجنوبية لبيروت

نشر المتحدث بإسم الجيش أفيخاي أدرعي مشاهد للحظة العدوان على الضاحية الجنوبية لبيروت، مساء يوم أمس، الخميس.



وزعم أدرعي، أن الجيش هاجم بنى تحتية لانتاج وتخزين مسيّرات وورشة لانتاج مسيّرات في الضاحية الجنوبية وجنوب .



وقال:" شن الجيش بشكل موجه بالدقة من خلال طائرات حربية غارات استهدفت مواقع انتاج ومستودعات لتخزين تابعة للوحدة الجوية في (الوحدة 127) في الضاحية الجنوبية وفي .



وزعم:" لقد نفذت الوحدة الجوية طيلة الحرب اكثر من 1000 عملية اطلاق مسيّرات مفخخة واستطلاع نحو الأراضي الاسرائيلية".



تابع:" رغم التفاهمات بين ولبنان واصلت الوحدة الجوية لحزب الله تطوير قدراتها حيث تعمل الوحدة على انتاج المسيّرات بتوجيه وتمويل من جهات وذلك في اطار الجهود الهادفة لضرب إسرائيل".

#عاجل 🔸جيش الدفاع هاجم بنى تحتية لانتاج وتخزين مسيرات وورشة لانتاج مسيرات درون في الضاحية الجنوبية وجنوب لبنان



🔸شن جيش الدفاع قبل قليل بشكل موجه بالدقة من خلال طائرات حربية غارات استهدفت مواقع انتاج ومستودعات لتخزين مسيرات تابعة للوحدة الجوية في حزب الله (الوحدة 127) في… pic.twitter.com/vBOOrYrXIm — (@AvichayAdraee) June 5, 2025 Advertisement