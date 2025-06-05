الكردي في خطبة الأضحى: على اللبنانيين أن يكونوا خلف دولتهم العادلة

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واعتبر الكردي أنّ العدو لا يفرق باعتداءاته بين اللبنانيين، قائلا: "بالأمس رأينا وجه العدوان الإسرائيلي باعتدائه على فهو لا يفرق بين اللبنانيين وفي ليلة العيد استهدف الوطن بكامله".أضاف:" نحن أمام كيان غاصب حاقد والعلاج وحدة اللبنانيين خلف دولتهم العادلة، ودولة رفع الظلم والدفاع عن الحقوق وكلّ الوطن".وأشار إلى أنّه إذا أردنا أن نبني دولة فعلينا أن نغيّر كثيرًا من أفكارنا وخطاباتنا.