"حزب الله" لا يبالي

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بعد ساعات فقط من لقاء وُصف بـ"الودي" بين رئيس الحكومة ورئيس للمقاومة ، سجّل سلام تصعيداً لافتاً في خطابه تجاه " ".تصريحات سلام، اعتُبرت تراجعاً سريعاً عن أجواء التهدئة التي عكستها صور اللقاء مع رعد، وأثارت تساؤلات حول دوافع هذا الانقلاب المفاجئ في الموقف، وما إذا كان يندرج ضمن حسابات خارجية أو رسائل إلى جهات تطالب بخطوات أكثر جرأة تجاه "الحزب".مع ذلك، تشير مصادر متابعة إلى أن "حزب الله" لا يُبدي اهتماماً كبيراً بمواقف سلام السياسية، طالما أن علاقته بالرئيس ما زالت مستقرة ومفتوحة على تنسيق دائم.