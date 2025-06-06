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لبنان

"حزب الله" لا يبالي

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
06-06-2025 | 01:30
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بعد ساعات فقط من لقاء وُصف بـ"الودي" بين رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، سجّل سلام تصعيداً لافتاً في خطابه تجاه "حزب الله".
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تصريحات سلام، اعتُبرت تراجعاً سريعاً عن أجواء التهدئة التي عكستها صور اللقاء مع رعد، وأثارت تساؤلات حول دوافع هذا الانقلاب المفاجئ في الموقف، وما إذا كان يندرج ضمن حسابات خارجية أو رسائل إلى جهات  تطالب بخطوات أكثر جرأة تجاه "الحزب".
مع ذلك، تشير مصادر متابعة إلى أن "حزب الله" لا يُبدي اهتماماً كبيراً بمواقف نواف سلام السياسية، طالما أن علاقته بالرئيس جوزيف عون ما زالت مستقرة ومفتوحة على تنسيق دائم.
المصدر: لبنان 24
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