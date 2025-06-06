الطعن بانتخابات اتحاد بلديات المتن

Advertisement

تقدم رئيس بلدية أنطلياس- ، بواسطة وكيله القانوني المحامي مارك حبقة، بطعن أمام ، لالغاء أو تصحيح نتائج إنتخابات نيابة رئاسة إتحاد بلديات والذي فاز فيها في الثانية رئيس بلدية روي أبو شديد حاصداً الأغلبية المطلقة من الأصوات .وكان جودة حصل في الدورة الأولى على الأغلبية العادية، أي 14 صوتا في مقابل 12 صوتا لأبو شديد ، مما دفع رئيسة الجلسة، وبحسب القانون، الى اجراء دورة ثانية ،لكون المادة 68 من تتحدث عن إنتخاب الرئيس ونائب الرئيس بالأغلبية المطلقة في الدورة الأولى والأغلبية العادية في الدورة الثانية، أي الأغلبية النسبية .المصدر لفت الى أن الطعن الذي قُدّم هو من باب المحاولة لا أكثر ولا أقل لكون القانون واضحا في الحديث عن الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى، أي النصف زائدا واحدا من الحضور المنتسب الى الإتحاد ، وفي جلسة الانتخاب، كان الحضور في الدورة الأولى والثانية 33 أي ان الأغلبية المطلقة هي17 وليس 14.