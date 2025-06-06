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لبنان

الطعن بانتخابات اتحاد بلديات المتن

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
06-06-2025 | 01:45
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تقدم رئيس بلدية أنطلياس- النقاش جورج أبو جودة، بواسطة وكيله القانوني المحامي مارك حبقة، بطعن أمام مجلس شورى الدولة ، لالغاء أو تصحيح نتائج إنتخابات نيابة رئاسة إتحاد بلديات المتن الشمالي والذي فاز فيها في الدورة الثانية رئيس بلدية بيت مري روي أبو شديد حاصداً الأغلبية المطلقة من الأصوات .
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وكان جورج أبو جودة حصل في الدورة الأولى على الأغلبية العادية، أي 14 صوتا في مقابل 12 صوتا لأبو شديد ، مما دفع رئيسة الجلسة، وبحسب القانون، الى اجراء دورة ثانية ،لكون المادة 68 من قانون البلديات تتحدث عن إنتخاب الرئيس ونائب الرئيس بالأغلبية المطلقة في الدورة الأولى والأغلبية العادية في الدورة الثانية، أي الأغلبية النسبية .
المصدر لفت الى أن الطعن الذي قُدّم هو من باب المحاولة لا أكثر ولا أقل لكون القانون واضحا في الحديث عن الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى، أي النصف زائدا واحدا من الحضور المنتسب الى الإتحاد ، وفي جلسة الانتخاب، كان الحضور  في الدورة الأولى والثانية 33 أي ان الأغلبية المطلقة هي17  وليس 14.
المصدر: لبنان 24
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