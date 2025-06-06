27
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
31
o
النبطية
33
o
زحلة
33
o
بعلبك
22
o
بشري
29
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الطعن بانتخابات اتحاد بلديات المتن
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
06-06-2025
|
01:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
تقدم رئيس بلدية أنطلياس-
النقاش
جورج
أبو جودة
، بواسطة وكيله القانوني المحامي مارك حبقة، بطعن أمام
مجلس شورى الدولة
، لالغاء أو تصحيح نتائج إنتخابات نيابة رئاسة إتحاد بلديات
المتن الشمالي
والذي فاز فيها في
الدورة
الثانية رئيس بلدية
بيت مري
روي أبو شديد حاصداً الأغلبية المطلقة من الأصوات .
Advertisement
وكان
جورج أبو
جودة حصل في الدورة الأولى على الأغلبية العادية، أي 14 صوتا في مقابل 12 صوتا لأبو شديد ، مما دفع رئيسة الجلسة، وبحسب القانون، الى اجراء دورة ثانية ،لكون المادة 68 من
قانون البلديات
تتحدث عن إنتخاب الرئيس ونائب الرئيس بالأغلبية المطلقة في الدورة الأولى والأغلبية العادية في الدورة الثانية، أي الأغلبية النسبية .
المصدر لفت الى أن الطعن الذي قُدّم هو من باب المحاولة لا أكثر ولا أقل لكون القانون واضحا في الحديث عن الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى، أي النصف زائدا واحدا من الحضور المنتسب الى الإتحاد ، وفي جلسة الانتخاب، كان الحضور في الدورة الأولى والثانية 33 أي ان الأغلبية المطلقة هي17 وليس 14.
المصدر:
لبنان 24
مواضيع ذات صلة
زيدان رئيساً لبلدية بيروت وطعن في نتائج انتخابات نائب رئيس اتحاد المتن الشمالي
Lebanon 24
زيدان رئيساً لبلدية بيروت وطعن في نتائج انتخابات نائب رئيس اتحاد المتن الشمالي
06/06/2025 12:42:28
06/06/2025 12:42:28
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع: لا يمكنني حتى اليوم تفسير ما حصل في انتخابات اتحاد بلديات المتن وفضل وصول أكثرية رؤساء البلديات كان للكتائب والقوات وأخذنا وعودا والبعض طعننا بظهرنا
Lebanon 24
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع: لا يمكنني حتى اليوم تفسير ما حصل في انتخابات اتحاد بلديات المتن وفضل وصول أكثرية رؤساء البلديات كان للكتائب والقوات وأخذنا وعودا والبعض طعننا بظهرنا
06/06/2025 12:42:28
06/06/2025 12:42:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بالارقام: هكذا توزع التصويت في انتخابات اتحاد بلديات المتن
Lebanon 24
بالارقام: هكذا توزع التصويت في انتخابات اتحاد بلديات المتن
06/06/2025 12:42:28
06/06/2025 12:42:28
Lebanon 24
Lebanon 24
إنتخابات اتحاد بلديات المتن: تقييم واتهامات
Lebanon 24
إنتخابات اتحاد بلديات المتن: تقييم واتهامات
06/06/2025 12:42:28
06/06/2025 12:42:28
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
قد يعجبك أيضاً
من قلب التحديات... مبادرات لبنانية تعلّم العالم المقاومة وفنّ البقاء!
Lebanon 24
من قلب التحديات... مبادرات لبنانية تعلّم العالم المقاومة وفنّ البقاء!
05:30 | 2025-06-06
06/06/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... سماع دويّ انفجار في طرابلس
Lebanon 24
بالفيديو... سماع دويّ انفجار في طرابلس
05:19 | 2025-06-06
06/06/2025 05:19:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الصدّي استقبل السفيرة الأميركية
Lebanon 24
الصدّي استقبل السفيرة الأميركية
05:11 | 2025-06-06
06/06/2025 05:11:48
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو من منطقة الكفاءات في الضاحية... الدمار كبير
Lebanon 24
فيديو من منطقة الكفاءات في الضاحية... الدمار كبير
05:04 | 2025-06-06
06/06/2025 05:04:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة.. إليكم تفاصيل حال الطقس
Lebanon 24
ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة.. إليكم تفاصيل حال الطقس
05:01 | 2025-06-06
06/06/2025 05:01:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"وين البطانة؟"... هيفاء بفستان أسود شفاف والجمهور يعلق (صور)
Lebanon 24
"وين البطانة؟"... هيفاء بفستان أسود شفاف والجمهور يعلق (صور)
15:30 | 2025-06-05
05/06/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن وفيق صفا.. ماذا قال تقرير إسرائيلي؟
Lebanon 24
عن وفيق صفا.. ماذا قال تقرير إسرائيلي؟
14:00 | 2025-06-05
05/06/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إجتماع في لبنان "أغضب إسرائيل".. تقرير يسرد التفاصيل
Lebanon 24
إجتماع في لبنان "أغضب إسرائيل".. تقرير يسرد التفاصيل
15:00 | 2025-06-05
05/06/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر جديد لسكان الضاحية بعد "التهديد".. إليكم تفاصيله
Lebanon 24
خبر جديد لسكان الضاحية بعد "التهديد".. إليكم تفاصيله
13:51 | 2025-06-05
05/06/2025 01:51:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... زوجة الممثل طوني عيسى تكشف عن خبرٍ جميل
Lebanon 24
بالصورة... زوجة الممثل طوني عيسى تكشف عن خبرٍ جميل
08:02 | 2025-06-05
05/06/2025 08:02:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
05:30 | 2025-06-06
من قلب التحديات... مبادرات لبنانية تعلّم العالم المقاومة وفنّ البقاء!
05:19 | 2025-06-06
بالفيديو... سماع دويّ انفجار في طرابلس
05:11 | 2025-06-06
الصدّي استقبل السفيرة الأميركية
05:04 | 2025-06-06
فيديو من منطقة الكفاءات في الضاحية... الدمار كبير
05:01 | 2025-06-06
ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة.. إليكم تفاصيل حال الطقس
05:00 | 2025-06-06
"إعلان حرب" ليلة العيد.. كيف يقرَأ التصعيد الإسرائيليّ "الأخطر"؟!
فيديو
بعد "فضيحة" طلاقه.. أحمد السقا يؤدي مناسك الحج وهذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
بعد "فضيحة" طلاقه.. أحمد السقا يؤدي مناسك الحج وهذا ما قاله (فيديو)
04:12 | 2025-06-06
06/06/2025 12:42:28
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما بعرف شو حس".. هكذا علّقت فنانة لبنانية على اقتحام أحد المعجبين حفلها واحتضانها أمام زوجته (فيديو)
Lebanon 24
"ما بعرف شو حس".. هكذا علّقت فنانة لبنانية على اقتحام أحد المعجبين حفلها واحتضانها أمام زوجته (فيديو)
02:56 | 2025-06-05
06/06/2025 12:42:28
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال طقس عاصف.. رافعة تنهي حياة عاملين
Lebanon 24
خلال طقس عاصف.. رافعة تنهي حياة عاملين
01:47 | 2025-06-05
06/06/2025 12:42:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24