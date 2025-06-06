وزير العمل عن الاعتداءات الإسرائيلية: محاولة مكشوفة لترويع المواطنين وتعكير صفو الأعياد

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رأى وزير العمل في بيان، أنه "مرة جديدة، يؤكد العدو طبيعته الإجرامية وعدوانه المستمر على ، عبر استهدافه المباشر لمبانٍ سكنية في مناطق آهلة بالمدنيين، في اعتداء موصوف يضاف إلى سلسلة الخروق اليومية لقرار 1701، وللقانون الدولي الإنساني. إن هذا العدوان، الذي وقع اليوم تحت ذرائع واهية ومكررة، إنما يشكل جريمة جديدة بحق المدنيين الأبرياء، ويمثل استهتارًا صارخًا بكل المواثيق الدولية والإنسانية. ويُضاف إلى فداحة هذا الاعتداء أنه جاء عشية المبارك، في محاولة مكشوفة لترويع المواطنين وتعكير صفو الأعياد، وتكريس مناخ دائم من القلق وعدم الاستقرار، بما يتنافى مع أبسط المبادئ الإنسانية والقيم الأخلاقية.وتابع: "إذ ندين بشدة هذه الاعتداءات، نطالب ، والدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701، بتحمل مسؤولياتهم تجاه هذا المسلسل المتكرر من الاعتداءات، واتخاذ خطوات فاعلة لردع الإسرائيلي".وأضاف: "إذ نؤكد على تمسك لبنان بسيادته وسلامة أراضيه وكرامة شعبه، فإننا نجدد التزامنا بالعمل مع جميع الجهات المعنية لتأمين الحماية للمدنيين وتعزيز صمودهم في مواجهة هذا العدوان الممنهج، أن يحمل عيد الأضحى في أيامه المقبلة بارقة أمن وسلام للبنان ولجميع أبنائه".