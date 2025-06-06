حيدر التقى المدير العام لمنظمة العمل الدولية في جنيف

Advertisement

التقى وزير العمل حيدر والوفد المرافق له المشارك في مؤتمر العمل الدولي في ، مدير عام منظمة العمل الدولية السيد جيلبرت هونغبو بحضور مندوب في الامم المتحدة السفير سليم بدور، و المدير الاقليمي للدول العربية في المنظمة ربا جرادات.وخلال اللقاء، سلّم حيدر السيد هونغبو تقريرًا شاملاً ومفصلاً يوثّق الواقع المأساوي والمتفاقم الناتج عن الممارسات والانتهاكات المتواصلة التي يرتكبها العدو بحق العمال والمدنيين الآمنين في عدد من المناطق ، ولا سيما في الجنوب والبقاع وضاحية الجنوبية.ودعا إلى ضرورة تفعيل الضغط الدولي على ، من خلال المنظمات الأممية والحقوقية، لحملها على الالتزام الكامل بقرار رقم 1701، ووقف مسلسل الاعتداءات المتكررة على السيادة اللبنانية وسلامة المواطنين. وأكد لبنان التام بهذا القرار، داعيًا إلى تحميل مسؤولية خروقاته المستمرة.وتركز الحديث خلال اللقاء على ضرورة دعم لبنان لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناطق التي تضررت نتيجة العدوان الاسرائيلي الاخير على لبنان. كما طلب وزير العمل دعم المنظمة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا سيما فيما خص نظام الحماية الاجتماعية والمساعدة على وضع الدراسات الاكتوارية حول تأمين الملاءة المالية للصندوق، ومساعدة فيما خص تأمين الحوكمة الرقمية للمساهمة في تحديث عملها واعتماد الشفافية المطلقة في انجاز المعاملات اليومية.كما طلب وزير العمل من لمنظمة إيفاد فريق عمل الى لبنان لدراسة واقع العمال الأجانب وسوق العمل وقد أعطى المدير العام فورا توجيهاته للمعنيين بضرورة القيام بهذه الخطوة بالتنسيق من المديرة الاقليمية ربا جرادات.وكان الوزير حيدر التقى وزير الشؤون القانونية ووزير العمل بالوكالة في دولة البحرين يوسف بن عبد الحسين خلف وتناول البحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات بين البلدين.كما التقى وزيرة العمل الدكتورة ايناس دحادحة العطاري وكان ملف العمال الفلسطينين في لبنان محور البحث.