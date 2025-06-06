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لبنان

حيدر التقى المدير العام لمنظمة العمل الدولية في جنيف

Lebanon 24
06-06-2025 | 02:48
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 التقى وزير العمل  الدكتور محمد حيدر والوفد المرافق له المشارك في مؤتمر العمل الدولي في جنيف، مدير عام منظمة العمل الدولية السيد جيلبرت هونغبو  بحضور مندوب لبنان في الامم المتحدة السفير سليم بدور، و المدير الاقليمي للدول العربية في المنظمة ربا جرادات.
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وخلال اللقاء، سلّم حيدر السيد هونغبو تقريرًا شاملاً ومفصلاً يوثّق الواقع المأساوي والمتفاقم الناتج عن الممارسات والانتهاكات المتواصلة التي يرتكبها العدو الإسرائيلي بحق العمال والمدنيين الآمنين في عدد من المناطق اللبنانية، ولا سيما في الجنوب والبقاع وضاحية بيروت الجنوبية.

ودعا إلى ضرورة تفعيل الضغط الدولي على إسرائيل، من خلال المنظمات الأممية والحقوقية، لحملها على الالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، ووقف مسلسل الاعتداءات المتكررة على السيادة اللبنانية وسلامة المواطنين. وأكد التزام لبنان التام بهذا القرار، داعيًا إلى تحميل الاحتلال مسؤولية خروقاته المستمرة.

وتركز الحديث خلال اللقاء على ضرورة دعم لبنان لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناطق التي تضررت نتيجة العدوان الاسرائيلي الاخير على لبنان. كما طلب وزير العمل دعم المنظمة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا سيما فيما خص نظام الحماية الاجتماعية والمساعدة على وضع الدراسات الاكتوارية حول تأمين الملاءة المالية للصندوق، ومساعدة وزارة العمل فيما خص تأمين الحوكمة الرقمية للمساهمة في تحديث عملها واعتماد الشفافية المطلقة في انجاز المعاملات اليومية.

كما طلب وزير العمل من المدير العام لمنظمة إيفاد فريق عمل الى لبنان لدراسة واقع العمال الأجانب وسوق العمل وقد أعطى المدير العام فورا توجيهاته للمعنيين بضرورة القيام بهذه الخطوة بالتنسيق من المديرة الاقليمية ربا جرادات.

وكان الوزير حيدر التقى وزير الشؤون القانونية ووزير العمل بالوكالة في دولة البحرين يوسف بن عبد الحسين خلف وتناول البحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات بين البلدين.

كما التقى وزيرة العمل الفلسطينية الدكتورة ايناس دحادحة العطاري وكان ملف العمال الفلسطينين في لبنان محور البحث.
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