بالصور.. صلاة عيد الأضحى المبارك في سجن رومية

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برعاية هيئة رعاية السجناء وأسرهم التابعة لدار في الجمهوريّة اللبنانيّة، أقيمت صلاة وخطبتا المبارك في أول أيام العيد.وأكد أمين سر الهيئة والمدرّس الديني في السجون الشيخ ، على أهمية الالتزام بطاعة الله لما في ذلك من فلاح في الدنيا والآخرة، اسوة بما حدث مع النبي إبراهيم وابنه عليهما السلام.وقد جرى بعد ذلك توزيع الحلوى على السجناء.