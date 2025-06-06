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لبنان

بالصور.. صلاة عيد الأضحى المبارك في سجن رومية

Lebanon 24
06-06-2025 | 02:40
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برعاية هيئة رعاية السجناء وأسرهم التابعة لدار الفتوى في الجمهوريّة اللبنانيّة، أقيمت صلاة وخطبتا عيد الأضحى المبارك في سجن رومية أول أيام العيد.
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وأكد أمين سر الهيئة والمدرّس الديني في السجون الشيخ وليد زهرة، على أهمية الالتزام بطاعة الله عز وجل لما في ذلك من فلاح في الدنيا والآخرة، اسوة بما حدث مع النبي إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام.

وقد جرى بعد ذلك توزيع الحلوى على السجناء.
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