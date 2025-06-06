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لبنان

لهذا السبب توقيت الغارات على الضاحية مقصود

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
06-06-2025 | 02:51
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لم تكن الغارات الاسرائيلية العنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت ليل أمس كغيرها من الغارات السابقة. 
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كان المقصود بهذه الغارات وبهذا التوقيت بالذات، ليلة عيد الأضحى المبارك، تذكير أهل الضاحية بالذات، بأن الطيران الاسرائيلي لهم بالمرصاد، وهو على استعداد دائم للتنغيص عليهم أي فرحة ممكنة، حتى ولو كانت فرحة عيد.
وليس من الصدف بشيء أن تكون اسرائيل، وفق بعض الاوساط السياسية، قد اختارت شن هذه الغارات ليلة العيد، وذلك بما يمكن ربطه بين اسم الضاحية بمعاني عيد الأضحى، خصوصا أن أهل الضاحية يعرفون أكثر من غيرهم معاني هذا العيد، وهم الذين يقدمون الاضاحي كل يوم على مذبح الوطن.
 
المصدر: لبنان 24
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