لهذا السبب توقيت الغارات على الضاحية مقصود

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لم تكن الاسرائيلية العنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت ليل أمس كغيرها من الغارات السابقة.كان المقصود بهذه الغارات وبهذا التوقيت بالذات، ليلة المبارك، تذكير أهل الضاحية بالذات، بأن الطيران الاسرائيلي لهم بالمرصاد، وهو على استعداد دائم للتنغيص عليهم أي فرحة ممكنة، حتى ولو كانت فرحة عيد.وليس من الصدف بشيء أن تكون اسرائيل، وفق بعض الاوساط السياسية، قد اختارت شن هذه الغارات ، وذلك بما يمكن ربطه بين اسم الضاحية بمعاني عيد الأضحى، خصوصا أن أهل الضاحية يعرفون أكثر من غيرهم معاني هذا العيد، وهم الذين يقدمون الاضاحي كل يوم على مذبح الوطن.