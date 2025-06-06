اللواء ابراهيم مهنئاً بالأصحى: ما أنبل أن يتحول كل شيء الى عطاء

كتب اللواء عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، لمناسبة عيد الاضحى: "كل عيد اضحى وانتم بخير".

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وقال: "وما انبل ان يتحول كل شيء الى عطاء، فللمُضحّين، الصابرين، الصامدين في وفلسطين وعلى امتداد العالم، لمقاومي الظلم والغطرسة وآلات القتل والتجويع، لشاهري ال "لا" في وجه كل جبروت، أنتم المُضحّون، وهذا عيدكم. من شعلة إيمانكم وصبركم ومن نور صمودكم سيبزغ فجر الفرج. فرّجَ الله على إبراهيم وإسماعيل، إنه وعدُ الله، أليس وعدُ الله حقّ؟ اضحى مبارك وكل عام وانتم بخير".



