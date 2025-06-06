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لبنان
اللواء ابراهيم مهنئاً بالأصحى: ما أنبل أن يتحول كل شيء الى عطاء
Lebanon 24
06-06-2025
|
03:00
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كتب اللواء
عباس ابراهيم
عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، لمناسبة عيد الاضحى: "كل عيد اضحى وانتم بخير".
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وقال: "وما انبل ان يتحول كل شيء الى عطاء، فللمُضحّين، الصابرين، الصامدين في
لبنان
وفلسطين وعلى امتداد العالم، لمقاومي الظلم والغطرسة وآلات القتل والتجويع، لشاهري ال "لا" في وجه كل جبروت، أنتم المُضحّون، وهذا عيدكم. من شعلة إيمانكم وصبركم ومن نور صمودكم سيبزغ فجر الفرج. فرّجَ الله على إبراهيم وإسماعيل، إنه وعدُ الله، أليس وعدُ الله حقّ؟ اضحى مبارك وكل عام وانتم بخير".
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