عون: نؤمن أن الارادة الوطنية الجامعة ستبقى أقوى من كل المحن

كتب الرئيس السابق على منصة "أكس": "يطلّ هذا العام ولبنان لا يزال في خضمّ المعاناة وتحت وطأة الاعتداءات الاسرائيلية المتمادية. واللبنانيون، وعلى الرغم من عظمة تضحياتهم، هم في حالة ضيق وقلق على المصير والمستقبل. ولكن مع عيد التضحية والصبر والإيمان، نؤمن أن الارادة الوطنية الجامعة ستبقى أقوى من كل المحن، والتضحيات لا بد أن تثمر استقراراً وسلاماً دائماً لوطننا. أضحى مبارك، ونسأل الله أن يحمي واللبنانيين".

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