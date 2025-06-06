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لبنان

عون: نؤمن أن الارادة الوطنية الجامعة ستبقى أقوى من كل المحن

Lebanon 24
06-06-2025 | 03:33
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كتب الرئيس السابق العماد ميشال عون على منصة "أكس": "يطلّ عيد الأضحى هذا العام ولبنان لا يزال في خضمّ المعاناة وتحت وطأة الاعتداءات الاسرائيلية المتمادية. واللبنانيون، وعلى الرغم من عظمة تضحياتهم، هم في حالة ضيق وقلق على المصير والمستقبل. ولكن مع عيد التضحية والصبر والإيمان، نؤمن أن الارادة الوطنية الجامعة ستبقى أقوى من كل المحن، والتضحيات لا بد أن تثمر استقراراً وسلاماً دائماً لوطننا. أضحى مبارك، ونسأل الله أن يحمي لبنان واللبنانيين".
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