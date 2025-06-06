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لبنان

جعجع التقى المجلس البلدي لبلدة الكحالة

Lebanon 24
06-06-2025 | 03:56
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التقى رئيس حزب "القوات اللبنانيّة" سمير جعجع في معراب المجلس البلدي لبلدة "الكحالة" برئاسة عبود عساف بجاني ونائبه جورج سليم الزغبي، والمختارين عبدو أنطوان أبي خليل وأنطوان عبدو أبي خليل، في حضور عضو تكتل "الجمهوريّة القويّة" النائب نزيه متى، منسق منطقة عاليه طوني بدر، ووفد من مركز حزب "القوات" في "الكحالة"، برئاسة شادي أبي خليل.
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وعقب اللقاء، قال رئيس البلدية: "تشرفنا اليوم كمجلس بلدية "الكحالة" ومخاتيرها بالإجتماع مع الدكتور جعجع، وكان لقاءً مثمراً ولا سيّما أننا تعرّفنا إلى رئيس القوات "بالمباشر،" كما وعدنا بتقديم كل الدعم للبلدية في سبيل إنماء بلدة "الكحالة".

وبعدما أعرب عن أمله في هذا العهد خصوصًا أن حزب القوات اللبنانيّة له حصة كبيرة فيه، لفت بجاني إلى أن القوات "ستدعم الكحالة  كي تصمد أكثر وتنشر رسالة الإنماء في لبنان كله".
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