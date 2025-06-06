جعجع التقى المجلس البلدي لبلدة الكحالة

Advertisement

التقى "القوات اللبنانيّة" في معراب لبلدة "الكحالة" برئاسة عبود عساف ونائبه الزغبي، والمختارين عبدو أنطوان وأنطوان عبدو أبي خليل، في حضور عضو تكتل "الجمهوريّة القويّة" النائب ، منسق ، ووفد من مركز حزب "القوات" في "الكحالة"، برئاسة شادي أبي خليل.وعقب اللقاء، قال رئيس البلدية: "تشرفنا اليوم كمجلس بلدية "الكحالة" ومخاتيرها بالإجتماع مع الدكتور ، وكان لقاءً مثمراً ولا سيّما أننا تعرّفنا إلى رئيس القوات "بالمباشر،" كما وعدنا بتقديم كل الدعم للبلدية في سبيل إنماء بلدة "الكحالة".وبعدما أعرب عن أمله في هذا خصوصًا أن حزب القوات اللبنانيّة له حصة كبيرة فيه، لفت بجاني إلى أن القوات "ستدعم الكحالة كي تصمد أكثر وتنشر رسالة الإنماء في كله".