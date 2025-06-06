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لبنان

تعاني من نشاف في رأسها ونسيان... عائدة غادرت منزلها في عكار ولم تعد!

Lebanon 24
06-06-2025 | 04:13
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غادرت السيدة عائدة محمود سليمان (47 سنة) منزلها في عكار العتيقة منذ يوم أمس الخميس، وهي تعاني من عوارض نشاف في رأسها ونسيان في بعض الأحيان ، وقد شوهدت امس في طرابلس، ولم تعد الى منزل ذويها.
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لمن يصادفها او يعرف عنها شيئاً التواصل الأرقام التالية :  78919308- 03404621- 70501860.
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