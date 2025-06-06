تعاني من نشاف في رأسها ونسيان... عائدة غادرت منزلها في عكار ولم تعد!

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غادرت السيدة عائدة (47 سنة) منزلها في منذ يوم أمس الخميس، وهي تعاني من عوارض نشاف في رأسها ونسيان في بعض الأحيان ، وقد شوهدت امس في ، ولم تعد الى منزل ذويها.لمن يصادفها او يعرف عنها شيئاً التواصل الأرقام التالية : 78919308- 03404621- 70501860.