نقابة المطاعم أعلنت جهوزية قطاع الضيافة في موسم الصيف

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أعلنت والمقاهي والملاهي والباتيسري عن اكتمال كافة التحضيرات والإجراءات لاستقبال موسم صيف 2025، مع التأكيد على جاهزية القطاع لتقديم أفضل والترفيهية.وفي حفل ضخم أقيم بفندق في ، أكد نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري، ، في كلمته أن "القطاع السياحي في في كامل جهوزيته، وأن التحضيرات تجري على قدم وساق، حيث اجتمع أهل القطاع لتبادل الأفكار ووضع الخطط التي تعكس رؤية موحدة ومتكاملة".وأضاف: "السياحة ليست موسما بل حياة، ولبنان يظل عنوانا للفن والكرم والضيافة. خمس الأزمات المتلاحقة شهدت صمود النقابة وإدارتها الحكيمة للأزمة، وأثبتت قدرتها على أن تكون مرجعا للسياحة في لبنان. اليوم نعلن عن لبنان جديد، مليء بالأمل، ووطن يعيد بناء نفسه بقوة".كما شكر شركاء النقابة ورعاتها الذين دعموا القطاع منذ عام 2014، قائلا: "بفضل دعمهم، استطاعت النقابة إطلاق مبادرات وطنية وأكاديمية ومهنية واجتماعية أثرت إيجابا في القطاع. شكرا لهم على ثقتهم المستمرة".واختتم الرامي كلمته معلنا جهوزية قطاع المطاعم والسهر لصيف 2025، معربا عن فخره بالقطاع قائلا: "لنرفع رؤوسنا عاليا ونقول: نحن أهل السياحة، أهل الفن والكرم والضيافة، وصناع البهجة والفرح. نحن الصورة الحقيقية للسياحة ، وستظل النقابة الحضن الدافئ والجامع لجميع أبنائها".