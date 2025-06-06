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لبنان

معايدين بالأضحى... موظفو الإدارة العامة أكدوا التمسك بحقوقهم

Lebanon 24
06-06-2025 | 04:49
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 عايدت رابطة موظفي الإدارة العامة بالأضحى، راجية من الله أن "يُعيده على الجميع بالصحة والعافية، وعلى وطننا العزيز بالأمن والاستقرار والخير".
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وأكدت تمسّكها بحقوق الموظفين وكرامتهم، وبدور الإدارة العامة كركيزة أساسية في بناء دولة عادلة وفاعلة.
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