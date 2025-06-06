معايدين بالأضحى... موظفو الإدارة العامة أكدوا التمسك بحقوقهم

عايدت بالأضحى، راجية من الله أن "يُعيده على الجميع بالصحة والعافية، وعلى وطننا بالأمن والاستقرار والخير".

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وأكدت تمسّكها بحقوق الموظفين وكرامتهم، وبدور كركيزة أساسية في بناء وفاعلة.