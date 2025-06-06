Advertisement

لبنان

الصدّي استقبل السفيرة الأميركية

Lebanon 24
06-06-2025 | 05:11
A-
A+
Doc-P-1371339-638848088401562430.jpg
Doc-P-1371339-638848088401562430.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

استقبل وزير الطاقة والمياه جو الصدّي السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون، وتناول البحث زيارته الأخيرة الى واشنطن وسبل متابعة نتائجها.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الصدي بحث مع الصندوق العربي وسفيرة اليونان سبل التعاون
lebanon 24
06/06/2025 20:46:30 Lebanon 24 Lebanon 24
رسامني بحث مع السفيرة الأميركية التعاون الثنائي
lebanon 24
06/06/2025 20:46:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العدل بحث مع السفيرة الأميركية الأوضاع
lebanon 24
06/06/2025 20:46:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الصّدي رداً على فياض: واجب على كل مسؤول مصارحة اللبنانيين
lebanon 24
06/06/2025 20:46:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:37 | 2025-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:32 | 2025-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:25 | 2025-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:09 | 2025-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:52 | 2025-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:37 | 2025-06-06
13:32 | 2025-06-06
13:25 | 2025-06-06
13:09 | 2025-06-06
12:52 | 2025-06-06
12:23 | 2025-06-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24