المجلس العام الماروني عايد بالأضحى

عايد برئاسة اللبنانيين عامةً والمسلمين خاصةً، بعيد الأضحى "الذي يطلّ هذا العام ووطننا، كعادته، لا يزال يقدّم التضحيات رغم والشدائد، ونسأل الله تعالى أن يُعيده على الجميع بالخير والبركات، وعلى لبناننا الحبيب بالأمن والاستقرار، وأن يُلهم المسؤولين السُبل لتحقيق السلام والعدالة والعيش ".

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