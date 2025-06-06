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لبنان

المجلس العام الماروني عايد بالأضحى

Lebanon 24
06-06-2025 | 06:03
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عايد المجلس العام الماروني برئاسة ميشال متى اللبنانيين عامةً والمسلمين خاصةً، بعيد الأضحى "الذي يطلّ هذا العام ووطننا، كعادته، لا يزال يقدّم التضحيات رغم الجراح والشدائد، ونسأل الله تعالى أن يُعيده على الجميع بالخير والبركات، وعلى لبناننا الحبيب بالأمن والاستقرار، وأن يُلهم المسؤولين السُبل لتحقيق السلام والعدالة والعيش الكريم".
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