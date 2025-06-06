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لبنان

من قوى الأمن للمواطنين... هذا ما ستشهده منطقة الأوزاعي لـ3 أيّام

Lebanon 24
06-06-2025 | 06:22
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صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:

اعتبارًا من الساعة 6,00 ولغاية الساعة 18,00 من تواريخ 7و8و9-6-2025، ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بتنفيذ أعمال تزفيت على الطرق الفرعية التالية:
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 ١– في محلة الأوزاعي / مستديرة السمكة – طلعة ملعب العهد، صعودًا باتجاه المطار

 ٢- الطريق الفرعي المتجه من أوتوستراد المطار باتجاه المطار (المسلك الغربي).

ستؤدي هذه الأعمال إلى اتخاذ الإجراءات وفقًا لما يلي:

– تحويل السير القادم من خلدة باتجاه الأوزاعي (الطريق البحرية) نحو المطار إلى محلة الأوزاعي.

– قطع التحويلة من أوتوستراد المطار للسير القادم من بيروت باتجاه المطار، وتحويله الى طريق المطار القديم.

مع الإشارة الى أن الطريق الوحيد المتاح لقاصدي المطار، هو:

طريق المطار القديم أو التحويلة من الأوتوستراد المتجه الى مفرق برج البراجنة – المطار.

كذلك تجدر الملاحظة إلى أن كل الطرقات المتجهة من المطار باتجاه مختلف المناطق ستبقى سالكة أمام حركة السير.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.
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