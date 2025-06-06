من قوى الأمن للمواطنين... هذا ما ستشهده منطقة الأوزاعي لـ3 أيّام

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صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:اعتبارًا من الساعة 6,00 ولغاية الساعة 18,00 من تواريخ 7و8و9-6-2025، ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بتنفيذ أعمال تزفيت على الطرق الفرعية التالية:١– في محلة / مستديرة السمكة – طلعة ملعب ، صعودًا باتجاه٢- الطريق الفرعي المتجه من أوتوستراد المطار باتجاه المطار (المسلك الغربي).ستؤدي هذه الأعمال إلى اتخاذ الإجراءات وفقًا لما يلي:– تحويل السير القادم من باتجاه الأوزاعي (الطريق البحرية) نحو المطار إلى محلة الأوزاعي.– قطع التحويلة من أوتوستراد المطار للسير القادم من باتجاه المطار، وتحويله الى .مع الإشارة الى أن الطريق الوحيد المتاح لقاصدي المطار، هو:– القديم أو التحويلة من الأوتوستراد المتجه الى مفرق – المطار.كذلك تجدر الملاحظة إلى أن كل الطرقات المتجهة من المطار باتجاه مختلف المناطق ستبقى سالكة أمام حركة السير.يرجى من المواطنين الكرام أخذ ، والتّقيّد بتوجيهات عناصر وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.