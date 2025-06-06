فرحات في خطبة العيد: للتمسّك بخيار الوعي والمقاومة

Advertisement

أمّ صلاة المبارك في الإمام علي في مسؤول العمل الاجتماعي في " " في الشيخ ، بمشاركة فاعليات دينية وبلدية واختيارية وحزبية واجتماعية.وأشار في خطبته إلى "المعاني العظيمة لعيد الأضحى، باعتباره تجسيدًا للتضحية والفداء والامتثال لأوامر الله"، مشددا على "أهمية تحويل هذه القيم إلى سلوك اجتماعي، من خلال تعزيز التضامن والتكافل، والوقوف إلى جانب المستضعفين، والتمسّك بخيار الوعي والمقاومة في مواجهة التحديات".ودان "العدوان على الضاحية الأبية، وعلى الجنوب والبقاع، ومواصلة الإجرام بحق الشعب الفلسطيني الصامد والمجاهد والمحتسب في غزة وكل ".واختُتمت الصلاة بالدعاء "لحفظ ونصرة الشعوب المظلومة".