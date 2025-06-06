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لبنان

فرحات في خطبة العيد: للتمسّك بخيار الوعي والمقاومة

Lebanon 24
06-06-2025 | 06:37
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أمّ صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد الإمام علي في بعلبك مسؤول العمل الاجتماعي في "حزب الله" في البقاع الشيخ علي فرحات، بمشاركة فاعليات دينية وبلدية واختيارية وحزبية واجتماعية.
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وأشار في خطبته إلى "المعاني العظيمة لعيد الأضحى، باعتباره تجسيدًا للتضحية والفداء والامتثال لأوامر الله"، مشددا على "أهمية تحويل هذه القيم إلى سلوك اجتماعي، من خلال تعزيز التضامن والتكافل، والوقوف إلى جانب المستضعفين، والتمسّك بخيار الوعي والمقاومة في مواجهة التحديات".

ودان "العدوان الإسرائيلي على الضاحية الأبية، وعلى الجنوب والبقاع، ومواصلة الإجرام بحق الشعب الفلسطيني الصامد والمجاهد والمحتسب في غزة وكل فلسطين".

واختُتمت الصلاة بالدعاء "لحفظ لبنان ونصرة الشعوب المظلومة". 
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