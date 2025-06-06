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لبنان

"الأسقف الميداني" في الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في فنلندا زار راعي أبرشية صور للكاثوليك

Lebanon 24
06-06-2025 | 06:56
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استقبل راعي أبرشية صور للروم الملكيين الكاثوليك المتروبوليت جورج اسكندر، في دار المطرانية في صور، الأسقف بيكا أسيكاينن "الأسقف الميداني" في الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في فنلندا، الذي يقوم بزيارة رعوية إلى جنود الوحدة الفنلندية في "اليونيفيل"، يرافقه في الزيارة مرشد الوحدة وعدد من أفرادها. وأتت هذه الزيارة في إطار التواصل الروحي الذي يجمع الكنائس المسيحية في العالم، لا سيما في المناطق التي تتطلب شهادة سلام وشجاعة خدمة. ورحب اسكندر بالضيوف مثنيا على دور الأسقف اسيكاينن في تعزيز الحوار بين الأديان والتواصل الروحي ونشر تعاليم الكنيسة .
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والأسقف أسيكاينن يشغل منذ الأول من حزيران 2023 منصب "الأسقف الميداني"، وهو أعلى سلطة روحية في الجيش الفنلندي، ويُشرف على الرعاية الروحية للجنود والعاملين في المؤسسة العسكرية. يحمل درجتي دكتوراه في الفلسفة من جامعة لابي، وفي اللاهوت من جامعة هلسنكي، ويُعرف بدوره في تعزيز الحوار بين الأديان، وبدفاعه عن القيم الإنسانية في بيئات معقّدة، جامعًا بين التكوين الأكاديمي العميق والخبرة الرعوية الميدانية.

تخلّل اللقاء الأوضاع في لبنان لاسيما في الجنوب، وكان توافقٌ على أهمية الدور المعنوي الذي تؤدّيه الكنائس في مرافقة الشعوب والتخفيف من آلامهم، وبناء جسور الرجاء والاحترام المتبادل. كما شدّد الطرفان على القيمة الروحية والدينية للتعاون بين الكنائس في زمن القلق، وعلى مسؤولية كل من يحمل سلطة روحية بأن يكون شاهداً للسلام ورسولًا للمصالحة.

في ختام الزيارة، قدم الأسقف أسيكاينن هدية تذكارية لاسكندر الذي عبّر عن امتنانه العميق لهذه المبادرة الأخوية، منوّهًا بالدور النبيل الذي تضطلع به الوحدة الفنلندية في تعزيز الاستقرار وحفظ السلام في جنوب لبنان، ومشددًا على أن الحضور الروحي للكنائس في هذه الأرض المباركة يبقى علامة رجاء، مهما اشتدت الأزمات.
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