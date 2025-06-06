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لبنان

الجوزو: ندعو إلى الوحدة لمواجهة العدوّ

Lebanon 24
06-06-2025 | 07:02
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إستفاقت منطقة اقليم الخروب، منذ الصباح الباكر على تكبيرات عيد الأضحى، التي كانت تصدح في أرجاء المنطقة، فيما توجه أبناء المنطقة الى المساجد لآداء الصلاة والاستماع الى خطبة العيد في اجواء من الفرح، مع التمنيات بأن يحمل السلام والامان والاستقرار للبلاد والأمة جمعاء والعالم أجمع .
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وأقيمت صلاة العيد في معظم مساجد قرى وبلدات المنطقة، وألقيت الخطب التي تحدثت عن معانيه وأهميته، وشددت على ضرورة الوحدة والتكاتف بمواجهة التحديات .

الجوزو

وبالمناسبة، ألقى ممثل مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو قاضي الشرع الشيخ محمد هاني الجوزو، خطبة العيد في مسجد "النعمان" في بلدة الجية، بحضور ومشاركة إمام المسجد الشيخ أحمد الجنون وعدد من المشايخ والأهالي .  

وأم الجوزو المصلين، ثم ألقى خطبة العيد، فقال: "عيدنا هو عيد التكبير، الذي هو شعار الأمة، أن تكبّر ربها وأن تعلن ولاءها لمولاها، وأن تقول في كل وقت وفي كل حين، الله أكبر، أكبر من كل شيء، وفوق كل شيء، وقبل كل شيء، الله أكبر على كل هؤلاء الذين إستباحوا وطغوا في البلاد .."

وأضاف: "عيد التكبير هذا دائما يرتبط بقضية عظمى، وهي الطاعة، العيد لمن أطاع مولاه، ومن قام وركع لله.. وعيد الفطر يرتبط بالصيام، وعيد الأضحى يرتبط بمناسك الحج، بصيامنا في يوم عرفات وبالعشر الأوائل من ذي الحجة، مؤكد ان الفرحة بالطاعة ..

وشدد على التمسك بالطاعة، وقال :"هذا العيد يرتبط بقصة سيدنا إبراهيم، قضية التضحية، الذي إبتلي من الله إبتلاءا عظيما، وجاء الأمر له أن يقدم ولده لله..فالقصة فيها الكثير من المعاني ..

 ودعا الجوزو الى طاعة الله والإعلان عن الولاء لله، وتقديمه على المصالح،  وقال:" تريدون أن ينتصر الإسلام ويعتز ونكون في أعلى المقامات والرتب، علينا طاعة الله والرسول."

وتابع: "يأتي هذا العيد وهناك محن تبتلى فيها الأمة، في غزة هاشم وما يجري فيها من جريمة بحق الإنسانية جمعاء، وفي لبنان الذي يعاني، اذ في ليلة العيد شن العدو الإسرائيلي عدوانا على بلادنا"، داعيا الى "الوحدة لمواجهة هذا العدو"، مؤكدا "أهمية رفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله"، داعيا الله "أن يصلح أحوالنا وبلادنا وأن يجعلنا من أهل هذا العيد ..."

 بعدها تقبل الجوزو والمشايخ التهنئة بالعيد من المصلين.

 
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