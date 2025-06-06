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لبنان
جعجع: إرادة غالبية اللبنانيين تلتقي على المطالبة بتفكيك التنظيمات العسكرية غير الشرعية
Lebanon 24
06-06-2025
|
07:10
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صدر عن
رئيس حزب
"
القوات اللبنانية
"
سمير جعجع
، البيان التالي: "ليس من البطولة بشيء تسمية العدو عدوا ومهاجمته لفظيا، لأن هذا الأمر من البديهيات التي يفعلها أي مواطن لبناني، إنما البطولة في اتخاذ المسؤولين الخطوات العملية اللازمة لتجنُّب شر هذا العدو. ليس من المقبول بأي شكل من الأشكال ان يبقى المواطن معرضا لخطر العدوان في كل يوم وساعة ولحظة. لقد أصبح واضحا ان
لبنان
بحاجة لمساعدة أصدقائه العرب والأوروبيين والأميركيين من أجل إيقاف العمليات العسكرية
الإسرائيلية
المستمرة على لبنان، وإخراج
إسرائيل
من النقاط التي ما زالت تحتلها، ولكن يعرف القاصي والداني ان أصدقاء لبنان هؤلاء ليسوا مستعدّين لمساعدة دولة لا تمتلك حصرية السلاح واستطرادا قرار الحرب والسلم".
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وتابع: "هذا من جهة، أما من جهة أخرى فاتفاق
الطائف
والقرارات الدولية 1559 و 1680 و 1701 واتفاق وقف إطلاق النار، الذي وقعت عليه الحكومة التي كان يملك فيها "
حزب الله
" الأكثرية الوزارية في 27 تشرين الثاني 2024، بالإضافة إلى إرادة الغالبية العظمى من اللبنانيين، تلتقي كلها على مطالبة
الدولة اللبنانية
بتفكيك التنظيمات العسكرية غير الشرعية وجمع السلاح كل السلاح داخل الدولة فقط لا غير، لكي تقوم دولة فعلية في لبنان. ولذلك، وبوجود هذه الأسباب الموجبة كلها لا شيء يبرِّر إطلاقا تأخُّر الدولة عن القيام بواجباتها درءا للمخاطر التي يواجهها لبنان واللبنانيون. ومن لديه أي حل آخر عملي غير نعي الظلمة ليلا نهارا، والبقاء فيها ليل نهار، فليتفضّل".
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