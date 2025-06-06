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لبنان

"ما كنت أحلم شوف هيدا المبلغ قدامي"... تعرفوا إلى الفائز بجائزة "اللوتو" الأولى

Lebanon 24
06-06-2025 | 07:04
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فاز بول خضرا بجائزة "اللوتو" الأولى، في سحب رقم 2309، وبلغت قيمتها أكثر من 119 مليار ليرة لبنانيّة.
 
 
وأشار إبن بلدة بشري إلى أنّه علم بفوزه في اليوم التالي من السحب، خلال وجوده في عمله.
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وقال: "ما كنت أحلم شوف هيدا المبلغ قدامي، ان شاء الله كلّ واحد عايز يربحها، ان شاء الله كلّ عسكريّ يربحها".
 
 
 
 
 
 
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