عمار: العدوان الإسرائيلي عشية الأضحى جريمة حرب موصوفة

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رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب في بيان أن "العدو لا يزال يتمادى في غطرسته وعدوانيته تجاه وشعبه، ويواصل ‏انتهاكه السافر للسيادة ، مُزعزعًا استقراره وأمنه، غير آبه بالقرارات الدولية، ‏ومتذرعًا بتلفيقات وأكاذيب واهية، وبغطاء أميركي مكشوف يعكس حجم الشراكة ‏والتواطؤ في العدوان على لبنان. وهذا العدوان الإسرائيلي الغاشم على الضاحية الجنوبية لبيروت، عشية عيد الأضحى ‏المبارك، هو جريمة حربٍ موصوفة، ويكشف النوايا الخبيثة والمبيتة للعدو ‏ في ضرب الإستقرار والتوافق الداخلي وفرص التعافي الاقتصادي، ‏والسعي لتنغيص فرحة اللبنانيين وترويعهم وبث الرعب والخوف في نفوسهم".‏وقال: "يشكل هذا العدوان خرقاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار والآلية المنبثقة عن القرار ‏‏١٧٠١ والتي تقضي بوجود قنوات تحقيق وتثبّت من أي خروقات مزعومة عبر اللجنة ‏الضامنة للاتفاق، التي لا تقوم بدورها الفعلي والمتواطئة مع العدو الإسرائيلي في ‏خرقه المتكرر لسيادة لبنان.‏ إن هذا التعجرف الإسرائيلي الذي لا حدود له تتحمل مسؤوليته الدول الراعية للاتفاق، ‏وفي مقدمتهم الأميركية، التي لم تكن يومًا وسيطًا نزيهًا، بل ‏شريكة أساسية في كل الاعتداءات والجرائم على أرض لبنان وسيادته ‏وشعبه، التي لا تكتفي بتمويل آلة القتل الإسرائيلية بأعتى الأسلحة المحرمة دوليًا، بل ‏هي من توجّهها وتبرّر لها وتمنع محاسبتها في المحافل الدولية وتقف حائلًا، عبر رفع ‏حق النقض الفيتو، أمام أي قرار دولي يُدين ويوقف عدوانها".أضاف: "نثمن مواقف الرؤساء الثلاثة وموقف وسائر القوى والشخصيات ‏السياسية التي أدانت هذا الاعتداء، مما يعكس موقفاً وطنياً جامعاً في وجه العدوان، ‏حيث أن هذا العدوان بدلالاته يستهدف كل لبنان وليس منطقة معينة، ويؤشر إلى ‏رغبة العدو بتوسيع حربه على لبنان.‏ وندعو كافة اللبنانية، بمختلف انتماءاتها، رؤساء ووزراء ونوابًا ‏وأحزابًا، بترجمة بيانات الإدانة إلى خطوات عملية وحاسمة، تبدأ برفع الصوت الوطني ‏الرافض للهمجية الصهيونية، والمستنكر للصمت الدولي والعربي، وتحميلهم كامل ‏المسؤولية عن العدوان الاسرائيلي واستباحة السيادة اللبنانية. كما ندعو إلى تفعيل ‏الدبلوماسية اللبنانية إلى أقصى حد، عبر رفع شكوى إلى ، واستدعاء ‏سفراء الدول الضامنة والضغط المتواصل عليهم لدفعهم باتجاه لجم هذا العدو ‏المتوحش وكبح عدوانه المتفلت".وختم: "إن هذا العدوان لن يزيدنا إلا قوة وإصرارًا وثباتًا، وما عجز العدو الإسرائيلي وشريكه ‏الأميركي عن تحقيقه في الحرب، لن يحققه عبر الاعتداءات والضغوطات، وستبقى ‏ في موقعها المعهود، ومواقفها الثابتة، دفاعًا عن لبنان وشعبه وسيادته".