الاتحاد السرياني العالمي: الوضع في لبنان على حافة التأزم

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أكد الاتحاد السرياني العالمي إبراهيم مراد، في بيان، أن "الوضع في يسير نحو مزيد من التعقيد والتأزم، في ظل التباطؤ المستمر في تنفيذ ، والتقاعس الواضح عن اتخاذ خطوات جدية وفعالة لحصر السلاح بيد وحدها".وأشار مراد إلى أن "الضغوط الداخلية والخارجية تتصاعد باضطراد، واستمرار الجمود السياسي والأمني ينذر بانفجار الأزمات على أكثر من صعيد، مما يهدد ما تبقى من وهيبتها".وأضاف: "يواصل ، رغم كل الدعوات والمطالبات، التمسك بسلاحه، مبررا ذلك بما يصفه بالتهديدات . إلا أن هذا العذر لم يعد مقنعا في ظل الإجماع الوطني والدولي على وجوب حصر السلاح بيد الشرعية ومؤسساتها العسكرية والأمنية فقط".وشدد على أن "استمرار هذا الواقع يمثل تحديا مباشرا لسلطة الدولة، ويكرس واقعا شاذا يضعف السيادة ويعطل عمل المؤسسات الدستورية، ويحول دون قيام دولة عادلة وقوية لجميع أبنائها".وختم مراد: "ندعو إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والدستورية، واتخاذ خطوات عملية وجادة لتنفيذ التزاماتها الدولية، وتعزيز سيادة الدولة وحصرية السلاح في يدها وحدها. فالخيار واضح: إما دولة واحدة بسلاح شرعي واحد، أو الانزلاق نحو الفوضى الشاملة والدمار الكامل، وهو ما لا يريده أحد، لكنه سيصبح واقعا إذا استمر الصمت والتقاعس".