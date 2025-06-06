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لبنان

نصار: حصر السلاح بيدّ الجيش شرط لوحدة المجتمع ومواجهة العدوان

Lebanon 24
06-06-2025 | 08:05
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كتب وزير العدل عادل نصار على حسابه عبر منصة "أكس": "إدانة العدوان على لبنان، وتحديدًا على جنوبه وضاحية بيروت، هي أضعف الإيمان. السكوت عن جريمة، تواطؤ مع المرتكب. مواجهة العدوان تتطلب وجود دولة ووحدة مجتمعية، وهذان الشرطان يفرضان حصر السلاح بيد الجيش اللبناني. تسليم السلاح للدولة ليس استجابةً لضغوط خارجية، ولا تنازلاً من طرف لآخر، بل انخراط طوعي في مشروع وطني مشترك بمواجهة كل معتدٍ، لقيام الدول".
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