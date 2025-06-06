نصار: حصر السلاح بيدّ الجيش شرط لوحدة المجتمع ومواجهة العدوان

كتب وزير العدل على حسابه عبر منصة "أكس": "إدانة العدوان على ، وتحديدًا على جنوبه وضاحية ، هي أضعف الإيمان. السكوت عن جريمة، تواطؤ مع المرتكب. مواجهة العدوان تتطلب وجود دولة ووحدة مجتمعية، وهذان الشرطان يفرضان حصر السلاح بيد . تسليم السلاح للدولة ليس استجابةً لضغوط خارجية، ولا تنازلاً من طرف لآخر، بل انخراط طوعي في مشروع وطني مشترك بمواجهة كل معتدٍ، لقيام الدول".

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