وفد من تيار "المستقبل" هنأ بلدية البرجين

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زار المنسق العام ل " " في جبل الجنوبي وليد سرحال، على رأس وفد من " "، ضمّ: أعضاء مكتب المنسقية عماد عبد الرحيم والمهندسين حسن دمج وعيسى دحبول وإيهاب عمار ومسؤول شعبة البرجين سليم ياسين وأعضاء الشعبة، بلدية البرجين، حيث التقى رئيس المجلس البلدي محمد عبد العزيز بوعرم وأعضاء المجلس، بحضور الرئيس السابق الدكتور محمد ياسين ومختار البرجين نمر بو عرم، مقدما لهم التهاني بإسم للتيار أحمد الحريري على فوزهم بالإنتخابات.بو عرمبداية، رحّب رئيس البلدية بوفد "تيار المستقبل، تيار الإنماء والإعمار والثقافة والفكر والإنفتاح والسلم الأهلي"، مثمناً "ما قام به الرئيس الشهيد في لبنان، من خلال إتفاق ، الذي أرسى السلم الأهلي، وخلق العيش الواحد"، مشيرا الى ان "البرجين نموج مصغر عن لبنان"، مؤكدا ان "اقليم الخروب بات اليوم مدينة واحدة ".وأضاف: "نحن خضنا معركة إنتخابية في البرجين، وفي كل قرى وبلدات اقليم الخروب، والجميع يحرص على أن الإنتخايات يوم واحد، وبقية الأيام نريد أن نعيش مع بعضنا البعض إخوة وأهلا" .وقال: "نرفع الصوت ونمد اليد، والقلب على القلب، لتتضافر الجهود لتنمية البرجين، فهذه البلدة عاشت نكبة ودمرت كليا، وأعيد بناؤها، بجهود الوزير السابق "، ولفت الى ان "البرجين توسعت عمرانيا وجغرافيا، وباتت تضم اليوم 1000 وحدة سكنية .."وأكد أن "البرجين بحاجة الى عدد من المشاريع الإنمائية"، مؤكدا "العمل سويا ويدا بيد لتحقيقها"، مشددا على ان "تيار المستقبل له أياد بيضاء في كل لبنان، وليس في البرجين فقط"، مترحما على الرئيس الشهيد رفيق "الذي كان وطنيا، وعلّم طلاب لبنان ومن مختلف الطوائف والمذاهب"، متمنيا "عودة قريبا الى لبنان ليخوض المعارك السياسية ويسد هذا الفراغ بفعل غيابه" .وكانت كلمة للدكتور درويش محمود الذي نوه بجهود رئيس البلدية السابق ماريو لطفي خلال فترة 21 سنة، وأشار الى أنه "قدم الكثير الى البرجين، حيث تم في عهده شراء قطعة الارض التي أقيم عليها القصر البلدي، بالإضافة الى تأسيس ساحة الرئيس الشهيد رفيق الحريري"، شاكرا للرئيس ودولة الإمارات المساهمة في الهبة في بناء القصر البلدي في البرجين، عبر مؤسسة خليفة بن زايد، كما شكر لرئيس البلدية الأسبق الدكتور محمد ياسين، كل الجهود التي بذلها في رفع شأن البرجين، مؤكدا العمل يدا واحدة.، رحب الرئيس الأسبق الدكتور محمد ياسين، بالوفد، مؤكدا "اننا سنكون الى جانب رئيس البلدية والأعضاء لنكمل كل المسيرة والخطط التي اشتغلنا عليها منذ العام 2019 وحتى تاريخ اليوم" .وتوقف عند موضوع بناء القصر البلدي في البرجين، فأشار الى انه "عندما طرح الموضوع على الرئيس الحريري كان متجاوبا جدا، وكان له يد بيضاء في بناء هذا القصر البلدي، بهبة من دولة الإمارات العربية المتحدة" .وأكد ان "تيار المستقبل لم يقصّر أبدا في البرجين، خصوصا خلال ظروف الحرب التي مررنا بها، حيث كان شباب المستقبل سباقين في التعاون معنا خلال فترة رئاستي للبلدية، وخصوصا الفترة الأخيرة خلال الحرب " .وأكد "أهمية التكاتف في البرجين"، شاكرا لتيار المستقبل والحزب التقدمي الإشتراكي كل ما يقدمونه للبرجين.سرحالثم تحدث سرحال فنقل تحيات وتهنئة الأمين العام للتيار أحمد الحريري، وقال: "ان البرجين بلدة عزيزة على تيار المستقبل، فنحن نشعر اننا حاضرون في كل بيت وعائلة عندما نحضر الى هذه البلدة الطيبة" .وقال: "نحن جئنا اليوم كمنسقية وشعبة البرجين، لنؤكد المؤكد أننا مع بعضنا البعض، ونحن على إستعداد للمساعدة . الانتخابات البلدية انتهت، والبرجين كغيرها من البلدات الأخرى، نحترم فيها العائلات ودورها" ، منوها بصيغة الوفاق التي تعم البلدة .ووجه تحية الى جميع أبناء البرجين والوزير السابق جوزف الهاشم، مؤكدا أهمية الإستمرار في العمل الإجتماعي والإنمائي، معربا عن أمله في أن تتحسن الأوضاع ويتم تحقيق اللامركزية الإدارية .وشدد على "أهمية العمل الجماعي والتوافق في البرجين وفي الاقليم لتحقيق كل مشاريع وحاجات المنطقة يدا بيد .."