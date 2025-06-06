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لبنان

القصيفي مهنئا بالاضحى: نسأل الله أن يكون العيد معبرا للسلام في لبنان

Lebanon 24
06-06-2025 | 09:00
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تقدم نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي من اللبنانيين عموما، وأبناء الطوائف الإسلامية خصوصا، بأصدق مشاعر التهنئة بعيد الأضحى المبارك، سائلا الله أن "يكون معبرا للسلام في لبنان، الذي يتعرض يوميا إلى اعتداءات إسرائيلية تستهدف استقراره وتعيق كل المساعي لاستعادة سيادته وازدهاره".
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وأمل في بيان أن "يعي اللبنانيون قيم الاضحى فيسقطونها على سلوكياتهم ويضعون الخلافات والانانيات جانبا، فيؤثرون التضحية من أجل وطنهم، ويحولون دون محاولات التضحية به على مذبح الاستراتيجيات الدولية والاقليمية على حساب استقلاله وسيادته ووحدته الوطنية".

وختم: "أكرر التهاني بالعيد وأخص بها الزميلات والزملاء في ميدان الصحافة والاعلام، متمنيا لهم أياما أفضل حافلة بالسعادة والخير والأمل والمزيد من العطاء والرفاه".
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