عن غارات الضاحية... تعليق جديد من الجيش الإسرائيليّ

اعتبر الجيش أن غارة الأمس على الضاحية الجنوبية لبيروت "هي الأكثر أهمية".

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وقال: "استهدفنا شققاً أقام فيها ضمن بيئة مدنية منشآت لإنتاج "الدرونز".

وأضاف: " فاق التوقعات إلاّ أنه ما زال يتجنب العمل بمناطق غير مريحة له".

وأكد أنه "سيواصل شن هجمات كلما كان هناك تقاعس من الجيش اللبناني".