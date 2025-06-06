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لبنان

عن غارات الضاحية... تعليق جديد من الجيش الإسرائيليّ

Lebanon 24
06-06-2025 | 09:21
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اعتبر الجيش الإسرائيلي أن غارة الأمس على الضاحية الجنوبية لبيروت "هي الأكثر أهمية". 
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وقال: "استهدفنا شققاً أقام فيها حزب الله ضمن بيئة مدنية منشآت لإنتاج "الدرونز". 
 
وأضاف: "الجيش اللبناني فاق التوقعات إلاّ أنه ما زال يتجنب العمل بمناطق غير مريحة له". 
 
وأكد أنه "سيواصل شن هجمات كلما كان هناك تقاعس من الجيش اللبناني". 
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