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لبنان

اللواء عبد الله عرض الاوضاع مع ديفيد هيل

Lebanon 24
06-06-2025 | 09:29
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استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، قبل ظهر اليوم، في مكتبه في ثكنة المقر العام، السفير الأميركي السابق في لبنان ديفيد هيل، في زيارة جرى خلالها عرض الأوضاع العامة في البلاد، لا سيما في ظل التحديات الراهنة.
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