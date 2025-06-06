اللواء عبد الله عرض الاوضاع مع ديفيد هيل

استقبل لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد ، قبل ظهر اليوم، في مكتبه في ، السفير الأميركي السابق في ، في زيارة جرى خلالها عرض الأوضاع العامة في البلاد، لا سيما في ظل التحديات الراهنة.

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