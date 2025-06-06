مفاجأة للمواطنين... فاتورة في يوم العيد!

فُوجِئ مواطنون في بعض المناطق قبل ظهر اليوم، بقدوم "جابي الكهرباء" إلى منازلهم، لاستيفاء الفاتورة عن شهريّ أيلول وتشرين الأوّل من العام 2024.



وقال أحد المواطنين مُمازحاً، إنّ "الجابي" يعلم أنّ أغلبيّة اللبنانيين اليوم في منازلهم، وليسوا في العمل، لذا، قرّر المجيء لتحصيل فاتورة الكهرباء، كيّ لا يأتي مرّة أخرى".