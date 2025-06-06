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لبنان

مفاجأة للمواطنين... فاتورة في يوم العيد!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-06-2025 | 10:06
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فُوجِئ مواطنون في بعض المناطق قبل ظهر اليوم، بقدوم "جابي الكهرباء" إلى منازلهم، لاستيفاء الفاتورة عن شهريّ أيلول وتشرين الأوّل من العام 2024.

وقال أحد المواطنين مُمازحاً، إنّ "الجابي" يعلم أنّ أغلبيّة اللبنانيين اليوم في منازلهم، وليسوا في العمل، لذا، قرّر المجيء لتحصيل فاتورة الكهرباء، كيّ لا يأتي مرّة أخرى".
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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