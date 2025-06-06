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لبنان

إصابات في حادث سير على طريق عام بلدة غزة في البقاع الغربيّ

Lebanon 24
06-06-2025 | 10:14
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وقع حادث سير مروّع على طريق عام بلدة غزة في البقاع الغربيّ.
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وأُصيب عددٌ من الأشخاص، وحضر الصليب الأحمر إلى مكان الحادث، وعمل على نقل الجرحى إلى المستشفيات.
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