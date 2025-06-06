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لبنان

وفد من "حزب الله" زار أضرحة الشهداء في صيدا والجوار بمناسبة الأضحى

Lebanon 24
06-06-2025 | 10:53
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زار وفد من "حزب الله" برئاسة مسؤول قطاع صيدا الشيخ زيد ضاهر بمناسبة عيد الأضحى المبارك، روضات شهداء المقاومة الإسلامية في صيدا والجوار.
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الزيارة الأولى كانت لمرقد الشيخ عفيف النابلسي ونجله الشهيد الإعلامي محمد عفيف، بعدها انتقل الوفد لزيارة أضرحة الشهداء في جبانة صيدا الجعفرية، ثم زيارة أضرحة الشهداء في جبانة بلدة حارة صيدا.
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