وفد من "حزب الله" زار أضرحة الشهداء في صيدا والجوار بمناسبة الأضحى

زار وفد من " " برئاسة مسؤول قطاع الشيخ بمناسبة المبارك، روضات الإسلامية في صيدا والجوار.

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الزيارة الأولى كانت لمرقد الشيخ ونجله الشهيد الإعلامي ، بعدها انتقل الوفد لزيارة أضرحة في جبانة صيدا الجعفرية، ثم زيارة أضرحة الشهداء في جبانة بلدة .